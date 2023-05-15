中菲6／2起相互實施關稅減讓　RCEP15個會員國均完成生效程序

▲RCEP15成員國。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸與菲律賓將於6月2日開始實施相互關稅減讓，這也代表著RCEP協定中的15個成員國，均已完成生效程序，該協定將進入全面實施的新階段。大陸國務院關稅稅則委員會公告稱，自2023年6月2日起，對原產於菲律賓的部分進口貨物實施RCEP東盟（東協，下同）成員國所適用的協定稅率，後續年度稅率自當年1月1日起實施。

▲位於青島的RCEP經貿合作先行基地。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，近日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）保管機構東盟秘書處發布通知，菲律賓已向東盟秘書長正式交存核准書。根據協定規定，RCEP將於2023年6月2日起對菲律賓正式生效。

據了解，大陸與菲律賓的關稅減讓，涵蓋貨物貿易、服務貿易等多個領域，將有助於增加兩國之間的貿易往來，促進經濟發展，同時，也成為RCEP全面實施所踏出的關鍵一步。

▲RCEP會員國均完成生效程序。（圖／CFP）

此外，隨著RCEP協定全面生效，亞太地區的經貿發展及投資合作也將邁入新的里程碑。RCEP將為會員國及地區的貿易帶來更多的機會和便利，促進經濟發展和區域合作，將全球貿易自由化和區域經濟一體化往前推進一步。

RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）是由亞太地區的15個成員國相互簽署的自由貿易協定，包括大陸、日本、南韓、澳大利亞、紐西蘭及東協10國等。該協定涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權保護等不同領域，旨在降低貿易壁壘，促進亞太地區的經濟一體化。