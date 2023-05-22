獨／大延誤被旅客罵爆！星宇發慰問金＋張國煒紅包安撫機組員

▲星宇航空董事長張國煒在發生延誤事件隔日因人力不足趕往日本開飛機。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空日前發生日本嚴重延誤事件，由於天氣因素、併班決定等導致起飛時間超過宵禁時間，上百名旅客只好夜宿成田機場，空服員工會也表示，當日機組員受到旅客不理性對待，公司應給予合適補償。據了解，星宇航空除核發「專案慰問金」外，董事長張國煒還將以個人名義致贈紅包。

星宇航空5月6日發生航班嚴重延誤事件，導致旅客在機上滯留數小時，被外界狠酸是「空中監獄」，當日航班的機組員受到少數旅客不理性對待，甚至有機組員被咆哮，空服員工會表示，因公司錯誤決策，導致機組員成為旅客受氣包，公司也該跟員工道歉，並給予合理補償。

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▲星宇航空發生嚴重延誤，導致旅客不滿，空服員不斷道歉，安撫旅客情緒。（圖／翻攝自FB社團星宇航空討論區）

據了解，星宇航空今日發放內部信給予員工，信件指出，「為感謝各位機組人員於本次東京航班延誤事件上的付出及貢獻，公司除核發『專案慰問金』外，董事長張國先生將以個人名義致贈紅包予組員，以表達對您們辛勤工作的感謝之情。

誠摯的感謝您在這次事件中所付出的努力及辛勞，同時也希望您能繼續保持對工作的熱情，和星宇一起成長茁壯。此紅包不列入薪資計算，並將由航員管理部主管代表董事長當面致贈予您」。

星宇航空則低調證實此事，並表示不做任何回應。