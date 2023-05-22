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星宇聯手《蜘蛛人》　6月起推主題航班！亞洲線全艙等都能體驗

▲▼星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

▲星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空聯手動畫電影《蜘蛛人：穿越新宇宙》，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班，包括機場報到櫃檯、客艙內的備品，都可發現蜘蛛人的身影，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。

星宇航空表示，主題航班專屬登機證上印有電影主角邁爾斯和來自不同宇宙的蜘蛛人，猶如一張入場券帶領旅客一秒進入蜘蛛宇宙。除此之外，報到櫃檯還準備了主題造型貼紙及姓名吊牌提供旅客領取。姓名吊牌設計別具巧思，跳脫以往傳統樣式搖身一變成為蜘蛛人，隨著行李晃動就如同電影主角穿梭高樓間的經典景象。

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▲▼星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

▲▼星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

▲▼不只機場報到櫃檯，蜘蛛人的主場將一路延伸至客艙內。紙杯、紙巾、兒童餐盒……等機上備品都能發現其身影。（圖／星宇）

▲▼星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

▲▼星宇航空聯手今夏備受矚目的動畫電影【蜘蛛人：穿越新宇宙】，6月1日起至8月將於亞洲全航線推出暑期限定蜘蛛人宇宙主題航班。（圖／星宇）

星宇航空指出，不只機場報到櫃檯，蜘蛛人的主場將一路延伸至客艙內。紙杯、紙巾、兒童餐盒等機上備品都能發現其身影，深受旅客喜愛的星宇航空撲克牌也同步推出限定款。精心設計的主題備品搭配先進新穎的客艙在機上營造出沈浸式環境，如同另一個新宇宙，身在其中的旅客將與蜘蛛人一同自在穿梭星宇航空每個亞洲航點之間。

主題航班將於6月1日起至8月限定推出，於此期間搭乘任何一條亞洲航線，不論去程或回程，所有機型、艙等的旅客都能輕鬆體驗蜘蛛人魅力。

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