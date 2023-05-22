快訊／「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

▲女友無辜被捲入。（圖／翻攝自當事人IG）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園朱姓男子20日在超商失控大鬧，宛如「浩克」一般發狂，後來還攻擊員警，引起國人關注，連女友也無辜遭起底。昨日，女友發文澄清，沒有求婚也沒有拒婚，希望大家不要以訛傳訛；今晨她又在IG限動吐露心聲，16字道盡委屈。

眼看事件越演越烈，有傳聞表示，朱男之所以會在超商失控大鬧，是因為520這天求婚被拒。對此，朱男女友21日在IG澄清，表示沒有求婚也沒有拒婚，剩下的感情狀況不便再回答，謝謝，「謠言止於智者，不清楚真相請不要以訛傳訛，只會造成更多受害者。」

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沒想到，她凌晨再度PO出限動，感慨「我不用逼自己盡快好起來沒有關係吧？」

還原事件經過，朱姓男子疑因買不到心儀口味的舒肥雞胸肉，在超商內情緒失控，先是摔東西、咆哮，店員報警後，甚至攻擊趕來處理的警察，導致員警受傷。

▲朱男大鬧超商。（圖／記者沈繼昌翻攝）

後來已經上銬的朱男坐在超商外面的台階上，嘴裡仍舊不斷咒罵、挑釁，進而遭到員警持警棍猛敲導致滿頭是血、躺臥在台階上休息，畫面也引發執法過當譴責聲浪。

對此，桃園市警中壢分局局長唐嘉仁表示，員警使用警棍制止，後來朱男不斷挑釁，才導致員警情緒失控、過度使用強制力，釐清真相後，會秉持勿枉勿縱的原則究責，並加強同仁執勤訓練，避免再度發生類似情況。

朱男犯案後被帶到派出所，雖然製作筆錄時情緒不穩，不過後來冷靜了下來，對於自己的行為也深感懊悔，不斷向其他員警致歉。話雖如此，朱男的行為已造成超商損失、更有員警因此受傷，訊後被依照毀損、傷害及妨害公務等罪嫌送辦。