超商浩克當過國軍門面！拍「健美戰士」站C位　曾喊話：警察很辛苦

記者閔文昱／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，甚至毆傷到場勸阻的2名員警，引發網路軒然大波。朱男事後被起底，他不僅具有世界自然健美聯合會職業選手身分，過去還是名特戰傘兵，也曾被國防部選中拍攝「健美戰士」廣告，影片中帥氣模樣，與在超商脫序行徑形成強烈對比。

▲朱姓男子曾拍攝國防部廣告。（圖／翻攝自臉書）

朱男因在超商亂砸怒吼、追打員警而登上新聞版面，但他其實是一名職業健美選手，他也在個人臉書、IG等社群上分享著自己多年來專注鍛鍊身體、雕塑體態，並且參加各種健美比賽的過程與心得，寫下積極又正面的勉勵之語；朱男專業地比出各種姿勢呈現肌肉線條，在多項賽事中獲得第一名，還會為相關健身周邊商品打廣告，同時也是1對1私人教練，生活幾乎是圍繞在健身事業上。

不僅如此，朱男在去年接受健身網紅Peeta葛格邀請上Youtube頻道時就曾分享，他過去為了改變心中弱小的自己，決定簽志願役，還刻意選擇到最硬的單位陸軍特戰傘兵服役，當兵資歷4年，已退伍3年，還曾有過當兵備賽的經驗，影片最後他提到警察、軍警消很辛苦，感謝他們對社會的付出和貢獻，有你們在真好。

▲朱姓男子提及警察、軍警消很辛苦，感謝他們的辛苦。（圖／翻攝健身網紅Peeta葛格）

事實上，朱男過去就曾拍攝國防部體適能健身中心廣告，並在影片開頭擔任國軍門面，走在隊伍最前方；畫面一轉，則是他裸上身揮汗操作各式健身器具畫面，碩大肌肉展露無疑，當時《青年日報》分享該支廣告時，小編還稱「看完這個影片狂流口水」，難以想像如今他竟會因大鬧超商登上社會版面。

▲朱姓男子出場時就站在中間位置。（圖／翻攝自臉書）

朱男20日上午9點多在某超商失控砸東西，據傳是因喜愛的雞胸肉口味賣完，才導致情緒失控。店員嚇壞報警，沒想到員警到場後，也遭到朱男攻擊，現場一度失控，後來員警費了九牛二虎之力，才成功將人壓制。經確認朱男並未飲酒，亦無精神病史，至於為何情緒失控，警方仍要調查。

另外，超商則對朱男提出毀損等告訴，警方訊後依毀損、傷害與妨害公務等罪嫌，將他移送桃園地檢署偵辦。