猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

記者施怡妏／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，甚至毆傷到場勸阻的2名員警，員警持警棍狂毆12下，動手的員警因此被認為執法過當，遭記過、法辦，兩方舉動引發討論，就有網友指出，警方直接拿出密錄器，揭開事件真相，「為何不拿密錄器澄清？」對此，網友指出，「拿出來更慘，直接懲處止血」。

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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有網友在PTT發文，「警方為何不拿密錄器澄清綠巨人案子呢？」警用密錄器是專門給警察記錄執法過程，而且有錄音與錄影功能的攝錄工具，會穿戴在制服上，「查了一下密錄器，感覺警員的應該是非常耐用的，若案子有問題應該可以澄清一下」，但事件發生至今，密錄器的影像卻始終沒有公布。

對此，網友猜測不公布密錄器的原因，「搞不好就是看完才懲處阿」、「有利的話早拿出來了」、「都懲處了，結果很明顯了吧」、「這麼快就懲處就是因為不能公開啊」、「如果能澄清早就拿出來了」、「第一時間就懲處，一定是沒辯解的餘地了啦」、「第一時間就承認過失並懲處，密錄器內容我看更扯」、「側拍就超痛的，第一視角給你看更多細節嗎」。

▲員警傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對外界質疑執法過當，21日警方火速將動手員警記過2次，並依法送辦。警政署表示，本案中壢分局員警接獲民眾報案，為保護被害店家及在場民眾安全，確有使用警械的合理動機，惟如使用警械事由不存在時，即應停止警械使用，執勤過程應兼顧安全、必要性及比例原則。針對外界正反二方質疑員警執法爭議部分，已經桃園市警局調查依權責予以行政處分並函請地檢署偵辦。

警政署指出，警察執法除要確保執勤安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，將持續透過各種講習、教育訓練，強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護社會治安與保障基本人權。