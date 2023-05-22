　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

記者施怡妏／綜合報導

桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，甚至毆傷到場勸阻的2名員警，員警持警棍狂毆12下，動手的員警因此被認為執法過當，遭記過、法辦，兩方舉動引發討論，就有網友指出，警方直接拿出密錄器，揭開事件真相，「為何不拿密錄器澄清？」對此，網友指出，「拿出來更慘，直接懲處止血」。

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「超商浩克」遭警棍抽打12下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，「警方為何不拿密錄器澄清綠巨人案子呢？」警用密錄器是專門給警察記錄執法過程，而且有錄音與錄影功能的攝錄工具，會穿戴在制服上，「查了一下密錄器，感覺警員的應該是非常耐用的，若案子有問題應該可以澄清一下」，但事件發生至今，密錄器的影像卻始終沒有公布。

對此，網友猜測不公布密錄器的原因，「搞不好就是看完才懲處阿」、「有利的話早拿出來了」、「都懲處了，結果很明顯了吧」、「這麼快就懲處就是因為不能公開啊」、「如果能澄清早就拿出來了」、「第一時間就懲處，一定是沒辯解的餘地了啦」、「第一時間就承認過失並懲處，密錄器內容我看更扯」、「側拍就超痛的，第一視角給你看更多細節嗎」。

▲▼ 桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，員警傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲員警傷勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對外界質疑執法過當，21日警方火速將動手員警記過2次，並依法送辦。警政署表示，本案中壢分局員警接獲民眾報案，為保護被害店家及在場民眾安全，確有使用警械的合理動機，惟如使用警械事由不存在時，即應停止警械使用，執勤過程應兼顧安全、必要性及比例原則。針對外界正反二方質疑員警執法爭議部分，已經桃園市警局調查依權責予以行政處分並函請地檢署偵辦。

警政署指出，警察執法除要確保執勤安全，也應符合法治要求及尊重人權價值，將持續透過各種講習、教育訓練，強化員警執勤態度與技巧，兼顧維護社會治安與保障基本人權。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
準新郎闖民宿「裸身打飛機」！　女驚醒崩潰：離臉不到5cm
城隍大駕夜巡！　橋下陰氣很重驚見婚紗照
猛K超商浩克送辦　他喊「警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘
蕭煌奇「背對台下唱歌」！　地獄畫面瘋傳
警抓狂飆速追撞5次！　害前車撞山壁
台大生交報告「窮人強制結紮」　助教氣哭！整組人下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小市民登報籲「嚴格執法終結交通地獄」　交長讚：目標一致

「台大學長姐」稱封殺經濟系學弟！全場揪疑點酸：太唬爛

猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

「無人機闖桃機」害關場40分鐘！航班延誤最長逾1小時

星宇聯手《蜘蛛人》　6月起推主題航班！亞洲線全艙等都能體驗

獨／大延誤被旅客罵爆！星宇發慰問金＋張國煒紅包安撫機組員

4女輪流侍寢！90歲翁月給9萬生活費　「她成功上位」後竟消失了

最後台籍慰安婦去世⋯享耆壽92歲　婦援會：持續要求日本道歉賠償

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

小市民登報籲「嚴格執法終結交通地獄」　交長讚：目標一致

「台大學長姐」稱封殺經濟系學弟！全場揪疑點酸：太唬爛

猛K超商浩克執法過當　他喊「拿警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘

台大生交報告「窮人強制結紮」　老師說重話！整組人下場慘了

台大系學會選舉「歧視政見」啟動性平調查　最重懲處勒令退學

「無人機闖桃機」害關場40分鐘！航班延誤最長逾1小時

星宇聯手《蜘蛛人》　6月起推主題航班！亞洲線全艙等都能體驗

獨／大延誤被旅客罵爆！星宇發慰問金＋張國煒紅包安撫機組員

4女輪流侍寢！90歲翁月給9萬生活費　「她成功上位」後竟消失了

最後台籍慰安婦去世⋯享耆壽92歲　婦援會：持續要求日本道歉賠償

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬！只花1千就被逮

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎

爭取疫後商機　貿協星澳團為歷年最大實體拓銷團

強打捕手陳世嘉首轟拚選秀　富邦公牛1分險勝進春聯8強

徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

俄軍防禦工事曝光　克里米亞沙灘「整排龍齒」應對烏克蘭反攻

尬甜紫糯米、泰式椰奶！　夏季最新「2款芒果手搖杯」開喝了

少給4萬聘金！新娘拒上禮車　新郎太羞憤當場咬舌自盡

何博文批政績割呂孫綾稻尾　洪孟楷反酸「秀下限」

台大經濟系學生政見遭炎上　言論自由切勿構築在歧視上

生活熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

鋒面「劇烈天氣」今夜到　最新颱風侵襲機率圖曝

「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

台大性平會候選人爆「跟阿嬤有過性行為」

學弟涉歧視！台大經濟系校友祭4大行業封殺令

颱風介入！恐打壞梅雨戰線佈局

今10:00開搶！虎航促銷飛日1699元

更多熱門

相關新聞

超商浩克之亂　三大問題要討論

超商浩克之亂　三大問題要討論

一名身材健美的朱姓男子，疑似因想購買的餐點口味售罄而情緒失控，造成桃園中壢一家超商店內商品損毀，警方到場處理後更發生攻擊員警事件，造成員警腦震盪與挫傷。然而，朱男在情緒冷靜過後坐在店外，被一名員警以警棍痛打12下，當下頭破血流，警棍更因此斷裂，引發了社會大眾對警方執法過當的質疑。

「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

「超商浩克」襲警害她被起底　女友吐16字爆委屈

狂抽超商浩克12下！員警遭懲處掀議…警政署說話了

狂抽超商浩克12下！員警遭懲處掀議…警政署說話了

遇「超商浩克」怎麼辦　警察教官曝正確SOP

遇「超商浩克」怎麼辦　警察教官曝正確SOP

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

關鍵字：

超商浩克密錄器執法過當中壢

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

「改款新TOYOTA Corolla」登場

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

快訊／陳歐珀463字聲明退選

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面