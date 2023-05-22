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社會 社會焦點 保障人權

被前女友罵「死渣男」　他索賠150萬逼道歉！結局反轉

記者黃翊婷／綜合報導

19歲的郭姓男子與陳姓女子是前男女朋友，因為不滿分手之後被罵「死渣男」，於是聯手友人向前女友索討150萬元賠償，沒想到反而害自己被一狀告上法院。桃園地院法官考量到郭男事後已與陳女達成調解，最終依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲郭男不滿分手後挨罵，氣得對女友索討150萬元。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，郭男與陳女是前男女朋友，分手之後對方透過通訊軟體傳訊息痛罵「死渣男」，他不服氣，找來陳姓友人（也是陳女的同學）聯手，在2022年4月13日傳送訊息恐嚇，「我現在給的機會就是150萬和解」、「陳XX妳再不出來，就準備派公司10輛車堵人」。

陳女收到訊息之後擔心真的遭遇危險，因此選擇報案。警方接獲報案，很快便循線逮捕兩人；郭男供稱，當下的動機是想要利用脅迫的手段逼陳女出來道歉，陳姓友人則是受到他的指使。

桃園地院法官認為，郭男與陳女因為言語衝突，就找來陳姓友人（另為職權不起訴處分）傳話索要錢財，行為確實不該，應當受到懲處，但考量到他並未得手，事後也與陳女達成調解且履行完畢，女方同意給予機會，相信經過此事他已知警惕，不會再犯，加上犯後態度良好，最終依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

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