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社會 社會焦點 保障人權

熊抱夜歸女再飛車襲臀　男大生「心情差想嚇人」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

19歲男大生阿豪（化名）2022年5月間因為心情不佳，想要嚇唬他人，於是在桃園市中正路與中寧街口「夜襲」女子A，大約5個小時之後，又騎車上路襲臀女路人B，結果害自己吃上官司，被桃園地院法官依乘機性騷擾罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元。

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲阿豪對夜歸女子伸出鹹豬手。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿豪2022年5月21日凌晨2時30分左右行經桃園市中正路與中寧街口，看見A女獨自一人走在路上，竟尾隨上前，從後方徒手熊抱，並短暫觸摸對方下體得逞。

同日上午7時31分左右，阿豪騎車外出，看到B女落單，再度伸出鹹豬手，從後方觸摸B女的臀部得逞。A、B兩女事後各自向桃園警分局報案，警方很快便循線逮到阿豪。

阿豪落網之後，對於上述犯行皆坦承不諱。桃園地院法官認為，阿豪因為一時情緒低落，想要嚇唬人，竟做出侵害他人身體自主權的行為，且至今仍未與受害人達成和解，行為實在不可取，應予懲處，但考量到他已坦承犯行，態度尚可，目前仍在大學就讀，最終依乘機性騷擾罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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