台南市政府暑期工讀招募　錄取名單公告於官網

▲台南市勞工局20日上午在善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，錄取名單今公布在勞工局職訓就服中心網站最新消息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局20日上午9時至11時30分在善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，本次活動採取現場報名公開甄試，提供100個職缺，錄取名單今公布在勞工局職訓就服中心網站最新消息(https://job.tainan.gov.tw/)。

勞工局王鑫基局長表示市府推動公部門暑期工讀計畫，採取「公開面試」、「專案計畫」、「成果發表」等3大創新模式提供青年學子全新的工讀體驗之外，在為期2個月的工讀期間更辦理在職訓練課程，將職場安全觀念、職業適性測驗及簡報製作行銷等職場必備技能帶入，藉由課程讓學生提前瞭解職場安全的重要性，確定職涯方向及增強自我行銷能力，工讀期間透過「做中學、學中做」提升工作職能、累積職場經歷，增進青年未來進入職場的競爭力。

王鑫基進一步說勞工局辦理公部門暑期工讀計畫，不是將學生當成補充、替代性人力從事一般事務行政工作，而是由市府各局處提出特色用人計畫，除了讓學生透過工讀體驗職場，養成未來工作所需的態度與職能，提早規劃自己未來的職涯方向外，也希望藉由青年所學專長和創意結合各機關業務，為政府政策推動注入新意，激盪出不同火花，更讓本市青年透過返鄉工讀深入認識家鄉文化，同時鼓勵青年學生畢業後返鄉就業，為台南留才。

本次暑期工讀涵蓋工務局、文化局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、安平區公所、山上區公所、仁德區公所、南區區公所、佳里區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、歸仁區公所、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所、楠西區公所、東山區公所、大內區公所等20個機關單位計有29支專案計畫參與本次招募，不少青年學子著正裝、攜帶作品集參加面試，以爭取錄取機會，其中最熱門的是台南市立圖書館公園總館「翻轉圖書館﹘圖書整理術」，共有24人報名競爭3個名額。

公部門暑期工讀錄取名單已公布在台南市政府勞工局職訓就服中心網站，本次工讀期間從7月3日到8月31日；勞工局職訓就服中心提醒暑假將至，青年學子可提前預作規畫，除了遊學、打工等選擇之外，勞工局職訓就服中心在暑假期間也規劃辦理「青少年職涯規劃研習營」，以營隊方式帶領青年朋友瞭解自我及進行職涯探索，活動全程免費，鼓勵青年學子踴躍報名參加，活動相關資訊可洽06-6330820。