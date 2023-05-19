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早餐店大冰奶「最強瀉藥」秘密是它！專家驚曝：有助減肥、降三高

被封為「地表最強瀉藥」的早餐店奶茶，造成腹瀉的背後主角可能是決明子。（圖／擷取自Google Maps）

▲被封為「地表最強瀉藥」的早餐店奶茶，造成腹瀉的背後主角可能是決明子。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

每喝必拉的早餐店冰奶茶被封為「地表最強瀉藥」，就有營養師揭秘，像是使用的冰塊不夠乾淨、大腸桿菌汙染，或是對奶精、鮮奶等腸胃敏感的人，喝了當然就會導致腹瀉。不過，也有食安專家透露，造成拉肚子的主角可能是「決明子」。

食安專家「韋恩的食農生活」在個人網站撰文指出，手搖飲店、早餐店所販售的古早味紅茶，多半都會加入「決明子」沖煮提升風味，「這很可能也是早餐店冰奶茶成為傳說中地表最強瀉藥的秘密之一，因為決明子在中醫裡具有『潤腸通便』之效」，決明子內含特殊成分「蒽醌」（Anthraquinone）除了有抗氧化等功效之外，還是一種天然的瀉劑，因此許多纖體茶或中藥茶都少不了決明子作為配角。

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食安專家韋恩說明，決明子具有消水腫、通便、降三高、護肝、抗氧化，以及幫助減肥等功效，不過切勿為了減肥長期食用決明子，以免過度脫水或電解質不平衡。

此外，食安專家韋恩也提醒，由於未經焙炒的生決明子性質較涼，血壓較低或是懷孕婦女須小心食用決明子，而腸胃功能不佳或體質敏感者，也要斟酌食用決明子，以防過度腹瀉引起不適。

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