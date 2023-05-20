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五股中興路、新五路口塞車嚴重　新北市府決議科技執法來解套

▲五股中興路、新五路口塞車嚴重 新北市府決議科技執法來解套。（圖／記者戴上容翻攝）

▲五股中興路、新五路口塞車嚴重，新北市府決議科技執法來解套。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市五股區中興路四段、新五路二段路口，因常車多又爭道導致無法淨空，造成交通堵塞。新北市議員蔡淑君接獲民眾陳情後，19日早上會勘，希望能改善該處的交通問題，市府評估後，將建置科技執法，之後進行一個月宣導。

新北市議員蔡淑君與五股里長陳蔡燕女、更寮里長陳仁益、蘆洲警分局副局長鄭志忠、新北市交通局交通管制工程科長林昭賢、新北市政府警察局交通警察大隊執法組長張力元、交通義勇警察大隊蘆洲副中隊長蔡洺莉，眾人一起到現場會勘，研商如何解開交通瓶頸。

市議員蔡淑君指出，五股中興路四段路口車流量離峰、尖峰車流量都極大。交通局補充說明，號誌時制秒數也已飽和，些微調整可能助益不大。

▲五股中興路、新五路口塞車嚴重 新北市府決議科技執法來解套。（圖／記者戴上容翻攝）

蔡淑君建議，最有效的方式即為科技執法，落實路口淨空，請警察局交通大隊於中興路左轉往國道方向建置科技執法，衍伸費用由自己配合款支應，後續請於科技執法建置完成後，先行宣導一個月後再行執法。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，路口淨空有二項作法，一為調整號誌時制計畫將中興路三段左轉新五路往國道方向全紅秒數4到5秒、中興路四段往台64方向全紅秒數3到4秒，利用增加全紅秒數，讓車輛快速通過此路口。

其次則是請蘆洲分局及義交，於尖峰時段於前方路口壅塞時，先行阻斷車流加強路口保持淨空，但由於義交無執法權，實際執行會有困難，因此仍以科技執法為主。

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