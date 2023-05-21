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浩克「暴打警察」炸全民怒火：在美國早就槍斃！　美國警察說話了

記者邱晟軒／綜合報導

桃園中壢警方20日制伏在超商失控大鬧的朱姓壯男，遭疑執法過當；網路上更掀起「在美國早就被槍斃、美國警察會怎麼應對超商浩克」等討論。對此，嫁到美國華盛頓州的部落客克萊兒，今（21）分享美國州警老公的看法，他強調在沒有正當理由的情況下，警方不能毆打民眾，因為「警方的工作是執法，而不是懲罰。」

克萊兒在《州警夫人克萊兒》臉書粉絲團發文表示，針對浩克大鬧超商事件，很多台灣人認為，要是發生在美國，警察早就開槍了，這個觀念其實大錯特錯。類似事件其實是美國警察日常，州警大人幾乎天天都要處理這樣的事情。

美國州警表示，遇到這類狀況，通常會先觀察對方的精神狀態，如果民眾並未傷人、身上沒有武器，神情還算清醒，首先會和民眾溝通。如果溝通無效，而對方有可能威脅到其他人的安全時，就會想辦法控制民眾的行動，也就是上手銬帶回警車。

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▲▼ 桃園中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，超商監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢朱姓壯男20日在超商失控大鬧宛如「浩克」，超商監視器畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

看完影片之後，美國州警認為浩克坐在超商外的時候，情緒看起來算是冷靜。他指出，要是換他來處理，他會先問浩克是否需要幫忙、有沒有受傷、願不願意上警車聊聊天。若是都不願意，他會在浩克舉起雙手時直接上銬。

美國州警進一步強調，「重點是，在沒有正當理由的情況下，警方不能毆打民眾。」就算在美國，若警方持警棍連續攻擊未持有武器的民眾，絕對會惹上麻煩，而且很可能會被開除。尤其在影片中，超商浩克被警棍連續毆打的當下，似乎只是坐在地上，並未有挑釁的行為。

州警再次強調，作為一位好警察，絕對不能低估溝通的重要性。不管是一般人還是罪犯，每一個人都希望有人能夠聆聽並理解自己的感受。當然了，身為警察，你不需要認同罪犯的感受，你甚至不需要在乎，你只需要認真聆聽。就算到了不得不訴諸武力的地步，警察自身也要有所覺悟，警方的工作是執法，而不是懲罰。

▼警抽打超商浩克「 警棍打到斷」，遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼快訊／中壢警抽打超商浩克「 警棍打到斷」　遭記過2次移送法辦。（圖／翻攝自記者爆料網）

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