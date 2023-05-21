台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

▲范雲表示，做為台大教師，看到台大學生提出歧視性政見非常訝異、難過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台大經濟系系學會正副會長選舉其中一組候選人選舉公報，提出充滿歧視性等16項政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，引發爭議。對此，民進黨立委范雲表示，她會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，也會要求行政院人權處儘速提出反歧視法。

范雲表示，自己做為台大的老師，看到台大學生這樣直接了當的寫出性別、族群、性傾向、性別認同、容貌、身體、肥胖歧視的政見，讓她覺得相當慚愧，自己沒盡到老師的責任。她認為，這樣公然的、多重的歧視，即使當事學生事後以「玩笑話尺寸拿捏不恰當」為理由，她仍然無法接受，「學生的殘酷是老師們的責任！我認為我們目前的教育體系出了嚴重的問題。」

范雲舉例，從台中一中「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、Dcard上隨處可見的「厭女言論」、「蕩婦羞辱」，以及課堂上侃侃而談的「台女不意外」、「女權自助餐」，我們的性別平等教育、人權教育需要徹底檢討。

范雲指出，因為保守勢力進入國小、國中，性別平等教育一度被改成守貞教育；而各個大學在少子化招生壓力下，更是大砍性別議題通識課程，「我不相信台灣社會養大的年輕世代是仇恨世代，我認為這是教育體系的集體責任」，她強調，自己會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，也會要求行政院人權處儘速提出反歧視法。