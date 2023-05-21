　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

▲▼立法院院會 司法院釋字第748號解釋施行法第二十條修正草案三讀 敲槌 同性收養 范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲范雲表示，做為台大教師，看到台大學生提出歧視性政見非常訝異、難過。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

台大經濟系系學會正副會長選舉其中一組候選人選舉公報，提出充滿歧視性等16項政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，引發爭議。對此，民進黨立委范雲表示，她會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，也會要求行政院人權處儘速提出反歧視法。

范雲表示，自己做為台大的老師，看到台大學生這樣直接了當的寫出性別、族群、性傾向、性別認同、容貌、身體、肥胖歧視的政見，讓她覺得相當慚愧，自己沒盡到老師的責任。她認為，這樣公然的、多重的歧視，即使當事學生事後以「玩笑話尺寸拿捏不恰當」為理由，她仍然無法接受，「學生的殘酷是老師們的責任！我認為我們目前的教育體系出了嚴重的問題。」

范雲舉例，從台中一中「烯環鈉」事件，到台大言論自由月的歧視性布條，再到校園中、Dcard上隨處可見的「厭女言論」、「蕩婦羞辱」，以及課堂上侃侃而談的「台女不意外」、「女權自助餐」，我們的性別平等教育、人權教育需要徹底檢討。

范雲指出，因為保守勢力進入國小、國中，性別平等教育一度被改成守貞教育；而各個大學在少子化招生壓力下，更是大砍性別議題通識課程，「我不相信台灣社會養大的年輕世代是仇恨世代，我認為這是教育體系的集體責任」，她強調，自己會督促教育部認真檢討性別平等與人權教育的落實，也會要求行政院人權處儘速提出反歧視法。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
《黑澀會》的她宣布女女婚！　遭酸民留言「社會病原的禍根」
大淵、小春《說唱》都輸了！　瘦子忍尷尬「坐到最後」
快訊／中信特攻封王！　勇奪首座總冠軍
台大溪降女高手失聯！　親友湧臉書：希望一切平安
會考估落點！專家：建中34.6分、北一女33.8分　10分上
超商浩克大鬧襲警！網指「低碳飲食影響情緒」　營養師解答了
賀軍翔爆「舌吻酒店妹」　資深狗仔握錄音鐵證！經紀人說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大選舉政見「ㄐㄐ小上家政課」　范雲慚愧：沒盡到老師責任

被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

分析蔡英文520談話　媒體人：儼然成為賴清德的「太上皇」

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

逾半陸民眾支持武統台灣　賴清德競辦發言人：侯友宜根本空話

快訊／賴清德要侯友宜踹共　「支不支持九二共識？」

快訊／侯友宜稱「台南人沒眼睛」惹議　賴清德要求道歉

雲林多項建設案獲重大突破！　張麗善提9議題向鄭文燦爭取

綠批侯友宜把市府當競總　新北市府轟「假訊息」：政治操作

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

台大選舉政見「ㄐㄐ小上家政課」　范雲慚愧：沒盡到老師責任

被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

分析蔡英文520談話　媒體人：儼然成為賴清德的「太上皇」

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

逾半陸民眾支持武統台灣　賴清德競辦發言人：侯友宜根本空話

快訊／賴清德要侯友宜踹共　「支不支持九二共識？」

快訊／侯友宜稱「台南人沒眼睛」惹議　賴清德要求道歉

雲林多項建設案獲重大突破！　張麗善提9議題向鄭文燦爭取

綠批侯友宜把市府當競總　新北市府轟「假訊息」：政治操作

台大選舉政見「ㄐㄐ小上家政課」　范雲慚愧：沒盡到老師責任

被侯友宜、賴清德邊緣化　柯文哲：小心我突圍能力很強！

品嚐得到波爾多醬汁、荷蘭醬！SENS法式餐廳春季新菜重現法式經典與變化

分析蔡英文520談話　媒體人：儼然成為賴清德的「太上皇」

台大經濟學會歧視政見惹議　范雲：要求政院人權處儘速提反歧視法

新北市連2天熱對流強降雨　消防局籲：避免山區及水域活動

季風槽發展牽動「空梅」！只能等午後雷陣雨或颱風　專家曝一壓力

教練指派到二軍練先發　郭俊麟：有得投就好

夢想家變陣！季後賽首輪第二戰洋將登錄卡拉曼

賴清德批民主自由非國民黨DNA　柯文哲：搞不好多年演化「慢慢有了」

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

政治熱門新聞

李東憲「穿TPE」舉五星旗　爆成立促統團體

柯文哲競選Logo「KP」遭指抄襲　陳智菡駁：絕對是原創

侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言

就要見侯友宜！19歲學生急訂機票　送親手寫「祝高票當選」春聯

館長點名黃國昌當法務部長　PTT打臉

侯友宜登《董事長開講》人潮爆！　嗨問：有誰不愛台灣嗎？

外交部：台灣安全成全球議題

跆拳道選手「高舉五星旗」　陸委會回應

警爆打「超商浩克」12下　桃議員喊檢討 ：不應打人發洩情緒

吳欣岱、史書華、杜承哲衝日內瓦！　中國辦事處前舉牌

陳歐珀疑捲im.B詐騙案　鄭文燦緩頰

馬斯克稱統一台灣是陸政策　鄭文燦回嗆

經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

打賴清德、忽略柯文哲！　學者分析侯友宜520談話：展現個人特質

更多熱門

相關新聞

經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

經濟系學會政見喊「處女強制參加舞會」　黃捷：很遺憾台大生如此倒退

台大經濟系系學會近日舉行112學年度正副會長選舉，但其中一組候選人選舉公報，竟提出充滿歧視性等16項政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，引發爭議。做為台大畢業的校友，高雄市議員黃捷開轟，很遺憾看到台大生在性別、族群等人權意識上是如此倒退。

台大醫院攜手台北榮總　發表4項重大研究

台大醫院攜手台北榮總　發表4項重大研究

臺大盃決賽前夕舞團盤點

臺大盃決賽前夕舞團盤點

「黑箱政黨提黑箱候選人」　她酸侯友宜「大內高手」：配不上台灣民主

「黑箱政黨提黑箱候選人」　她酸侯友宜「大內高手」：配不上台灣民主

高教深耕二期經費公布　台大拿24億最多

高教深耕二期經費公布　台大拿24億最多

關鍵字：

台大學生會經濟系政見范雲歧視

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

快訊／「超商浩克」5萬交保！

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

台灣選手披五星旗　體育署回應了

警棍連抽12下執法過當！他「逆風提2點」搖頭

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面