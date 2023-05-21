經濟系學會選舉政見惹眾怒　台大：尊重學生自治「當事人已道歉」

▲台大經濟系學會選舉政見充滿歧視言論惹議。（圖／記者彭懷玉攝）

記者楊惠琪／台北報導

台大經濟系系學會昨公布112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等。台大今（21日）表示，尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式，但辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，當事人也已道歉認錯。

台大今表示，校內各級學生自治選舉基本上都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，惟言論自由如傷及社會多元族群亦非本校樂見。本次事件中，辦理選舉的系學會已認知到這些政見極其不當，並先於選舉公報上載明，而當事人也已道歉認錯。台大將持續關注，並視情況發展給予輔導。

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台大經濟學系學生陳姓和謝姓搭檔的候選人提出政見包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「女生微積分強制穿高中制服上課」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「原住民、僑生、體育生入學名額減少」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等16項，台大經濟系選舉委員會對此發表聲明指出，政見內容含有極其不當之內容，請斟酌閱讀，並強調此政見不代表台大經濟系言論。