侯友宜脫口「台南人沒眼睛啦」　林俊憲批失言：看不起台灣人

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜20日晚間參加網路節目「董事長開講」活動，面對台南市前議員謝龍介稱「我就沒選上」等語，當場大抱不平說「台南人沒眼睛啦」。對此，來自台南的民進黨立委林俊憲批評，大家都說侯友宜是非典型的國民黨政治人物，但侯完全把「看不起台灣人」的嘴臉學去了，想必台南人的票侯友宜也不屑要了吧？

▲侯友宜昨天晚間登上「董事長開講」活動。（資料照／記者崔至雲攝）

侯友宜昨天晚間參加「董事長開講」新北站，強調台灣面臨陷入危機存亡的時刻，說的就是分裂的台灣，並在談到228事件時暗諷民進黨稱，政黨、政客刻意在傷口上灑鹽，每到選舉利用此議題當工具增加選票，讓社會退步。

林俊憲透過臉書表示，「很抱歉，是我們台南人配不上高貴的國民黨，害你們20幾年來都無法在台南執政，全都是我們台南人有眼無珠、不識抬舉」。

林俊憲表示，大家都說侯友宜是非典型的國民黨政治人物，「我怎麼覺得他深得真傳啊？完全把國民黨那套看不起台灣人的嘴臉都學去了」；明明自己是南部出身，卻如此看不起台南人，不要忘了，嘉義也是長年民進黨執政，請侯友宜告訴民眾：他的故鄉嘉義是不是也都沒眼睛？

林俊憲諷刺說，既然這麼看不起台南，想必台南人的票侯友宜也不屑要了吧？畢竟被一群沒眼睛的人支持怎麼會高興呢？台南人配不上如此高貴的侯友宜、配不上加入國民黨後就瞧不起南部的侯友宜，再次跟他說聲抱歉。

民進黨立委郭國文也批評，侯友宜和謝龍介一搭一唱，嘲笑台南人沒有眼睛、沒有福氣，這只證明了一件事情：國民黨就如同民進黨主席、總統參選人賴清德所說，沒有民主的DNA，謝龍介輸這麼久了，竟然還是如此的不服氣，明年1月13日，台南人會用選票證明台南人有眼睛，用選票選出一位讓台灣人有福氣的總統。

民進黨立委林宜瑾則說，在現代這個民主時代，投票是每個人的自由，縱使得票不如預期，也要感謝選民對自己的鼓勵與鞭策，然後更加努力，如果因為自身所支持、親善的候選人沒當選，就失去風度痛批民眾沒長眼睛，這是最缺乏民主素養的展現。