侯賴柯共同特質超多？　他整理5大特色：都很Man、沒有權貴子弟

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、陶本和、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選藍綠白參選人皆就定位，分別為國民黨的新北市長侯友宜、民進黨的副總統賴清德及民眾黨的黨主席柯文哲。台灣民意基金會董事長游盈隆21日也在臉書分析三位參選人至少有五大共同特質，並表示候選人特質是決定選舉結果的關鍵變數。

游盈隆表示，517之後才三天，三位參選人就已經砲火四射，相互吐劍光，煙硝味瀰漫，張力十足，強烈暗示這可能是一場非常激烈且精彩的選戰，或許只有公元兩千年那一場世紀性總統大選可比擬，甚至有過之無不及。

游盈隆提到，候選人特質是決定選舉結果的關鍵變數，在探索這三個候選人彼此之間有多少差異時，他發現其中有不少共同點，歸納起來，至少有五個。第一，第一，清一色男性，沒有女性，而且個個看起來都很Man，很有男子氣概的樣子；第二，清一色河洛人，沒有外省人，這也是1996台灣總統大選以來的第一次；第三，清一色戰後嬰兒潮出生的人，都是4年級生，意味著他們有相同的成長背景；第四，清一色清寒家庭出身，沒有權貴子弟；第五，清一色非法政科班出身，這也是台灣歴史的第一次。

游盈隆強調，這五個清一色，其實代表著很豐富而重要的意涵，能進一步探討，具有這五項共同特質的人，會有什麼不同的政治取向、價值理念、人生經歷、職場經驗和為人處世風格？這是我們接下來需要去發現的，才能選出這個時代、這個階段最好的台灣總統。