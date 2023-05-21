快訊／強襲侯友宜故鄉　賴清德：國民黨無法帶來真正和平

▲賴清德今天前往嘉義縣參加造勢活動。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，民進黨總統參選人賴清德21日上午前往國民黨對手、新北市長侯友宜的故鄉嘉義縣，出席嘉義縣信賴台灣之友會成立暨授旗大會。賴清德表示，有人說2024這場選舉是「戰爭與和平」的選擇，不過，任何政黨都不應為了政治利益煽動人民，國民黨沒辦法帶來真正的和平，他盼與民主盟友、理念相近國家合作，共同守護和平，「清德一定會堅守台灣本土政權，對主權寸土不讓，對民主、和平，絕對全心全意」。

賴清德今天上午前往嘉義縣，出席嘉義縣信賴台灣之友會成立暨授旗大會，他說，希望大家同心打拚，不只是總統勝選，還要贏超過10萬票，另外立委參選人蔡易餘、陳冠廷也要當選，繼續為台灣打拚。

賴清德會中以台語致詞說，在國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統當天，「全國嘉義旅外鄉親挺賴清德後援會」訪問民進黨中央黨部，總會長黃榮發當場表示，嘉義人過去都支持嘉義人，但這次特別例外，希望所有嘉義鄉親要站在守護台灣的立場，支持顧台灣的民進黨所提名的賴清德。賴說，他聽到此語非常感動，「守護台灣本土政權的意義到底是什麼？是為了守護我們國家的尊嚴」。

賴清德指出，有主權才有尊嚴，有尊嚴，過民主、自由、人權的生活，這就是民進黨的理想目標，也是要建立保護本土政權最重要的原因。

賴清德談及，有人說2024這場選舉是「戰爭與和平」的選擇，不過，昨天總統蔡英文已經回應，任何人、任何政黨都不應該為了政治利益，用戰爭煽動人民，此外，國民黨提出的和平方式沒辦法帶來真正的和平，因為包括國民黨的候選人接受九二共識、一個中國原則，這就是放棄主權，「沒有主權的和平怎麼會是真正的和平呢？」國民黨希望簽署和平協議追求和平，這種方式不可能，如果簽和平協議能夠達到和平，西藏今天怎麼會這麼慘？

賴清德強調，大家要對台灣有信心，日本首相岸田文雄在「七大工業國集團」領袖峰會開幕式說，台灣安全是全球的議題，不是台灣本身的問題，中國造成印太地區的不穩定，因此，不允許任何國家片面改變台海現狀，這態度很清楚；韓國總統尹錫悅日前訪美時也說，北韓問題不是南韓的問題，同樣地，中國問題不只是台灣的問題，而是全世界的問題，全世界的態度一致：團結在一起讓中國不敢輕舉妄動，才能達到真正的和平。