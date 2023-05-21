賴清德稱民主自由不是國民黨DNA　他批：降自己格局又分化台灣人

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賴清德稱民主自由不是國民黨DNA　黃揚明批：降自己格局又分化台灣人

▲▼賴清德出席「2023全國高中職國際知識競賽決賽暨頒獎典禮」受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲賴清德稱「民主自由不是國民黨的DNA」。（圖／記者陶本和攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜20日提到，中華民國自由民主已深化40年，民主自由早是我們的DNA，遭民進黨總統參選人賴清德諷刺，民主自由不是國民黨的DNA。對此，媒體人黃揚明21日在透過臉書分析兩人的談話指出，賴清德似乎搞錯了侯友宜原本的說法，而賴清德的回應也再次把自己的格局降低，把台灣人再次分化了。

侯友宜20日發表談話時表示，「賴清德說這場選舉是民主與專制的選舉，我要告訴大家，賴清德說錯了！中華民國自由民主已經深化了40年，早在我們國家裡面，民主自由就是我們的DNA，不要分化台灣人的心，不要再撕裂我們一生所愛的台灣。」

而賴清德回應，「民主自由不是國民黨的DNA，在過去專制統治時代不是，即便是現在，在辦理總統候選人徵召的作業，也是充滿了黑箱，看不到任何民主自由的精神，如果正如侯友宜市長所說的，民主自由是國民黨的DNA，那中華民國自由民主怎麼會才40年而已？」

對此，黃揚明指出，從這兩段原句對照，就看出賴清德似乎搞錯了侯友宜原本的說法，把侯友宜的「我們」，當成了「國民黨」，但侯友宜的意思應該是「台灣人」，才會有後面那句「不要分化台灣人的心」。他再提到，偏偏賴清德的回應，再次把自己的格局降低，把台灣人再次分化了，也掉入了侯友宜原句後段的分化、撕裂處境中。

黃揚明認為，賴清德對威權時代的國民黨或許真的恨之入骨，就像之前賴清德批評國民黨的國家認同結果失言道歉一般，這次同樣也該道歉。此外，他也補充，去年前台北市副市長黃珊珊在台北市長電視辯論會上就說過，台灣民主化經過30年發展，民主自由的信念早已經深植人心，成為台灣人的DNA。

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