　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

會晤澤倫斯基！拜登宣布新軍援　提供烏克蘭更多彈藥火砲

▲▼ 美國總統拜登21日在G7峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

▲拜登21日與澤倫斯基會面。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

G7峰會進入最後一天，美國總統拜登21日與烏克蘭總統澤倫斯基進行會晤，拜登宣布新一波烏克蘭軍援計畫，包括更多彈藥、火砲、裝甲車等，全體G7都支持烏克蘭。對此，澤倫斯基感謝拜登的力挺，「我們非常感激，永遠不會忘記。」

綜合CNN、天空新聞報導，這是拜登自2月出訪烏克蘭基輔以來，首次與澤倫斯基進行面對面會談。拜登表示，美國正竭盡全力強化烏克蘭自我防衛能力，以應對俄烏戰爭，烏克蘭領土完整與主權不容談判，整個G7都支持烏克蘭。

依據外媒在現場拍攝的照片，拜登與澤倫斯基兩人坐著交談，身後就是美國與烏克蘭的國旗，美國、烏克蘭政府高階官員也在現場，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

▲▼ 美國總統拜登21日在G7峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

稍早，澤倫斯基出席G7峰會時表示，已向全世界提出烏克蘭的10點和平方案。

「世界很廣闊，但我們全都身處其中」，他指出，只要侵略者還在烏克蘭領土上，就沒有人會坐下來與俄羅斯進行談判，世界各國有足夠力量迫使俄國一步步恢復和平。

更多新聞
►澤倫斯基與G7領袖會談1小時　達成協議「必要時援助烏克蘭」
►法派專機「接送澤倫斯基」細節曝光！　馬克宏：烏克蘭能扭轉局勢
►G7峰會特例提前發表公報　日媒：澤倫斯基來訪奪走焦點

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：你的問題
快訊／澤倫斯基認了！　巴赫姆特淪陷
「超商浩克」大鬧門市　業者回應了！
快訊／5億高中生母親見到遺體！　嚎哭嘶吼：小孩還給我
2歲女兒「行為出現退化」　簡廷芮求救：最近變嚴重了
5億高中生恐非10F墜下！　高大成2疑點推斷：低樓層「被滑落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」　對國內外愈發專制

墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

快訊／澤倫斯基認了「巴赫姆特淪陷」　G7上坦言：烏軍失去控制權

會晤澤倫斯基！拜登宣布新軍援　提供烏克蘭更多彈藥火砲

仙女出浴洗香香？還劍湖驚見「裸體少女」搖晃　影片瘋傳驚揭真相

發高燒40度！5歲童呼吸喘送醫「遭4醫院踢皮球」　隔天廁所昏倒亡

澤倫斯基與G7領袖會談1小時　達成協議「必要時援助烏克蘭」

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

不想坐辦公室！她果斷離職「找到夢幻工作」　免費住遍全球豪宅

希拉蕊：普丁未能速取烏克蘭　北京犯台野心受挫

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」　對國內外愈發專制

墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

快訊／澤倫斯基認了「巴赫姆特淪陷」　G7上坦言：烏軍失去控制權

會晤澤倫斯基！拜登宣布新軍援　提供烏克蘭更多彈藥火砲

仙女出浴洗香香？還劍湖驚見「裸體少女」搖晃　影片瘋傳驚揭真相

發高燒40度！5歲童呼吸喘送醫「遭4醫院踢皮球」　隔天廁所昏倒亡

澤倫斯基與G7領袖會談1小時　達成協議「必要時援助烏克蘭」

找「清潔工代打」幫忙截肢！病患手術中怕爆　德外科醫遭解雇

不想坐辦公室！她果斷離職「找到夢幻工作」　免費住遍全球豪宅

希拉蕊：普丁未能速取烏克蘭　北京犯台野心受挫

相驗5億高中生未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」！高大成提3大疑點

《黑澀會》的她曬戒宣布女女婚！遭酸民留言「社會病原的禍根」截圖反擊

英相蘇納克：中國構成這個時代「最大挑戰」　對國內外愈發專制

墨西哥車展爆「毒梟槍戰」至少11死！　現場槍聲不斷影片曝光

好市多蘋果切開全爛！「退貨被拒絕」她氣炸　會員打臉：是你的問題

快訊／午後對流旺盛！1縣市大雨特報　防短延時強降雨

南台中13期重劃區　台中40年老建商搶首發

隔壁移轉都賺錢甚至創新高　天母豪宅罕見整棟賠售

暫離煩悶日常首選！池上秘境咖啡藏身大片稻田中、被環景落地窗包圍

揪日AV女優裸身餵食！　冰球樂團嗨喊：最快樂的一天

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

國際熱門新聞

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

高富帥帶正妹回家　一杯下肚被洗劫1800萬

男下體套9工業鋼環　睡醒險截肢結局好慘

18歲女孩把打工餐廳買下來　從工讀生變老闆

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

不只烏克蘭！瓦格納在這國「屠殺500人」

台女涉竊日本阿嬤現金卡　11萬元瞬間領走

南韓淪陸生「洗學歷」天堂　找人代理聽課

19歲百萬網紅遭爆頭陳屍車內！

即／薩爾瓦多足球賽爆球迷踩踏「至少9死」

俄軍稱「已攻下巴赫姆特」　普丁表達慶賀

更多熱門

相關新聞

即／澤倫斯基在G7認了「巴赫姆特失守」

即／澤倫斯基在G7認了「巴赫姆特失守」

俄羅斯國防部21日表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）在俄軍的支援下已「解放」烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。烏克蘭總統澤倫斯基當天在廣島出席最後一天的G7峰會，被問到烏軍是否仍控制著這座城市時坦言，「我認為沒有。」他補充，巴赫姆特已被俄方「摧毀」得幾乎什麼都不剩。

高燒40度！5歲童「遭4醫院踢皮球」隔天亡

高燒40度！5歲童「遭4醫院踢皮球」隔天亡

澤倫斯基與G7領袖達成「援助烏克蘭」協議

澤倫斯基與G7領袖達成「援助烏克蘭」協議

她離職找到夢幻工作　免費住遍全球豪宅

她離職找到夢幻工作　免費住遍全球豪宅

希拉蕊：俄烏戰爭讓北京侵台野心受挫

希拉蕊：俄烏戰爭讓北京侵台野心受挫

關鍵字：

G7峰會廣島澤倫斯基拜登俄烏戰爭北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

疑求婚被拒鬧超商！浩克女友認「已經放生了」

即／警打超商浩克　遭記過2次

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

浩克鬧超商「主因疑似情傷」！求婚3年女友被拒

快訊／「超商浩克」5萬交保！

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

台灣選手披五星旗　體育署回應了

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面