會晤澤倫斯基！拜登宣布新軍援　提供烏克蘭更多彈藥火砲





▲拜登21日與澤倫斯基會面。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

G7峰會進入最後一天，美國總統拜登21日與烏克蘭總統澤倫斯基進行會晤，拜登宣布新一波烏克蘭軍援計畫，包括更多彈藥、火砲、裝甲車等，全體G7都支持烏克蘭。對此，澤倫斯基感謝拜登的力挺，「我們非常感激，永遠不會忘記。」

綜合CNN、天空新聞報導，這是拜登自2月出訪烏克蘭基輔以來，首次與澤倫斯基進行面對面會談。拜登表示，美國正竭盡全力強化烏克蘭自我防衛能力，以應對俄烏戰爭，烏克蘭領土完整與主權不容談判，整個G7都支持烏克蘭。

依據外媒在現場拍攝的照片，拜登與澤倫斯基兩人坐著交談，身後就是美國與烏克蘭的國旗，美國、烏克蘭政府高階官員也在現場，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

稍早，澤倫斯基出席G7峰會時表示，已向全世界提出烏克蘭的10點和平方案。

「世界很廣闊，但我們全都身處其中」，他指出，只要侵略者還在烏克蘭領土上，就沒有人會坐下來與俄羅斯進行談判，世界各國有足夠力量迫使俄國一步步恢復和平。