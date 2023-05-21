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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生再驗屍！母見遺體情緒崩潰　嚎哭嘶吼：小孩還給我

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中身家5億賴姓高中生與夏姓男子結婚2小時後，從10樓墜下亡，但賴男僅一隻手骨折，現場也未有任何血跡，死因為全案最大疑點。法醫高大成今(21)日下午檢視命案現場後，前往殯儀館相驗遺體，賴母隨後也到場，從開始到離去，賴母持續撕心裂肺哭喊「把我小孩害死，我只有這個小孩......」，令人鼻酸。

▲▼ 台中身家5億賴姓高中生墜樓亡，屍體相驗。（圖／記者許權毅攝）

▲賴姓高中生今天進行屍體相驗，賴母到場。（圖／記者許權毅攝，下同）

今天下午1點左右，高大成先前往命案現場，之後再前往台中殯儀館相驗屍體，隨後賴母在高大成陪同下進到內部，在見到愛兒冰冷屍體後，賴母放聲嚎哭，不斷喊著，「把我小孩害死，把我小孩還給我，我只有這個小孩，把我小孩帶出去害死！」

結束相驗後，賴母哭到四肢無力，在他人攙扶下緩慢步出，持續哭著嘶吼「唯一的小孩就這樣沒了！」對於愛兒的死亡依舊無法接受。

▲▼ 台中身家5億賴姓高中生墜樓亡，屍體相驗。（圖／記者許權毅攝）

▲屍體相驗由法醫高大成進行。

回顧此案，26歲的夏男4日上午7時聯繫賴男，稱要教他處理房地產，要他帶著證件來找他，8時許2人一同前往北屯戶政所要登記結婚，夏男就在路上隨機搭訕2人當證人，取得2人簽名後就到戶政所辦理登記，而賴男回到夏男住處後2小時，就墜樓身亡。賴母日前召開記者會，指控夏男謀財害命，目前全案仍在偵辦中。

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