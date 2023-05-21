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社會 社會焦點 保障人權

相驗5億高中生未見「熊貓眼」、「肚臍烏青」！高大成提3大疑點

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中繼承5億遺產的賴姓高中生，與夏姓地政士助理結婚2小時後竟離奇墜樓身亡，全案疑點重重，引發社會熱議。今(21日)下午法醫高大成應家屬要求前往殯儀館相驗，並提出3大疑點，包括墜樓的地點角度不對、身上傷勢不對、以及死者體內可能有毒物反應，建請檢方深入調查，釐清詳細死因。

▲▼5億高中生墜樓案，法醫高大成相驗。（圖／記者許權毅攝）

▲法醫高大成今下午前往殯儀館相驗賴姓死者遺體，並提出3大疑點。（圖／記者許權毅攝）

一、墜樓地點詭異

高大成認為，如果賴男從10樓的高度墜下，依照拋物線原理，不太可能會倒臥在該處草叢中，從角度上來看就很奇怪；高大成指出，他有特地前往9樓住戶家中查看，發現從陽台往下方看出去，根本就看不到賴男陳屍的草地，中途還有一個凸出約2公尺的露臺，如果賴男是從10樓掉下來，中間一定會撞上該處，建議檢警可以到露臺處查看，驗驗是否有賴男血跡。

二、身上傷勢太輕

高大成表示，自己從事法醫數十年，看過墜樓案無數，從來沒見過從10樓墜下的死者竟然只有右手肘骨折，「沒有看過運氣那麼好的！」高大成說，他查看賴男遺體，右手肘該處有出血痕跡，確認是生前骨折，而非死後才斷手，但查看臉部沒有發現「熊貓眼」，說明死者沒有顱內出血；肚臍處也沒有「烏青」，這表示腹腔內臟也沒有出血，若單純只有手骨折不可能致命，究竟致命原因是什麼，需要相關單位再深入釐清。

三、藥物中毒可能性高

高大成稍早勘查現場，發現賴男陳屍地的草皮都已經枯死，研判死者可能有藥物中毒的情況，因其內部有發現啤酒水，合理懷疑酒中可能遭人下藥，被推下樓後嘔吐出毒物，才導致草皮枯萎。

高大成也舉例，南投信義鄉2011年發生葡萄催芽劑中毒案，當時凶嫌朱明福使用催芽劑毒殺4人，但由於催芽劑並非普遍認知的毒物，因此一時之間法醫也驗不出來，最後還是朱明福自己坦承，下毒手法才曝了光。

高大成說，現在最擔心的就是凶嫌用了未知的特殊毒物，而且法醫驗不出來，南投的案子就有例在先。高大成也表示，若死者有中毒的話，一般可以從肺臟判斷，正常2片肺葉重量會是700克，如果死者的肺臟超過1200克，就說明有肺水腫情況，如果生前中毒的話就會導致肺水腫的可能。

▲▼ 台中身家5億賴姓高中生命案，高大成重返現場。（圖／記者許權毅攝）

▲死者陳屍的草地離奇枯萎。（圖／記者許權毅攝）

綜合上述疑點，高大成推斷，死者可能是先遭人在啤酒中下藥，接在才被帶往低樓層「丟下樓」，建議檢警可以重新檢視該棟大樓，逐層搜索是否有可疑人士的指紋或其他跡證。

目前這起墜樓命案仍然疑點重重，賴母的委任律師表示，請高大成來相驗，只是希望更多專業人士協助確定死因，而非是要跟檢警對抗。針對高大成提出的內容，律師也會具狀向法院申請調查。此外，案發至今，嫌疑人夏男30萬元交保後，未曾與死者家屬聯繫，也沒有表達過想法或到靈堂上香。

▼賴母的委任律師。（圖／記者許權毅攝）

▲▼5億高中生墜樓案，賴母委任律師許哲維。（圖／記者許權毅攝）

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