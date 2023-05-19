消防猛男手滑「意外出櫃」瞬成小公主　扮安妮亞參加比賽成焦點

▲▼ 新北市新店分隊男消防員陳晁昇（左1）在2022年全國插管比賽獲得佳作。（圖／新北消防局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市新店分隊男消防員陳晁昇，外觀健壯又陽剛，他從學生時代就感覺到自己與眾不同，愛的是同性男生。6年前他不小心誤傳訊息到公務群組，不心公然出櫃！沒想到，這次的失誤讓他變得超受歡迎，消防局所有人都愛他的勇敢和自信，陳晁昇去年更打扮成他最愛的粉紅髮「安妮亞」，參加「全國插管比賽」獲獎，贏得滿堂彩。

新北市消防局因應昨天國際恐同日，在臉書「新北消防發爾麵」公布消防彩虹大使的故事，這位主角就是新店分隊男消防員陳晁昇。

陳晁昇個性相當直率、活潑，在分隊工作時人緣也很好，談到出櫃過程，他正面積極的表示，他的工作需要穿著陽剛工作服，一開始他也相當擔心他人異樣眼光，所以偽裝成陽剛男孩，沒想到，「六年前的不小心，誤傳訊息到公務群組，預料外的公然出櫃，卻因學長們的貼心回應，讓我可以勇敢做回自己」現在的他被同事們稱為消防公主。

陳晁昇相當好學，為了能更瞭解多元性別文化，特地報名性別研究所，深入探討多元文化性別議題，期望能消除性別歧視、改變傳統性別角色和意義，帶給多元性別族群更多能量與希望，讓他們知道可以勇敢做自己。

談到陳晁昇工作表現，大家都豎起大拇指，其中令人印象深刻的是，他因為平常喜歡「間諜家家酒」動漫裡「安妮亞」角色，在去年將自己裝扮成「安妮亞」參加「全國插管比賽」獲得佳作，是「全國十大救護技術員」之一，現在更是擔任起消防救護教官的職責。

新北消防局表示，昨天「新北消防發爾麵」臉書因為陳晁昇的故事，「觸及人數10萬8千人、互動次數2萬9千人」，打破過去紀錄，消防局說性向不是唯一，我們沒有不一樣，我是誰，不需要誰來定義，我在的地方就是舞台，希望透過人物故事帶給大家滿滿正能量！