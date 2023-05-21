今小滿！明全台變天　防致災強降雨、雷擊強風

▲周一晚全台變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天（21日）是24節氣的「小滿」，氣象專家吳德榮提醒，梅雨季第4波移動性鋒面周一半夜、周二凌晨抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）致災。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，要留意午後可能有陣雨；周一鋒面逐漸靠近，加上西南風較強，中南部不定時有短暫陣雨，而北部也慢慢會有降雨，其他地區多雲到晴、午後降雨為主。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑說，周一晚到周二清晨受到鋒面影響，西半部有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨或大雨機率，而東南部也有局部短暫雷陣雨；周二白天鋒面移到巴士海峽，台灣位於東北季風環境，中南部、東部和東南部仍有些降雨，北部、宜蘭則是零星短暫陣雨。

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑表示，周三起東北季風減弱，一直到周六水氣比較乾，東部、東南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周一梅雨季第4波移動性鋒面逐漸接近，盛行西南風，迎風面中南部不穩定，有對流發展，防較大雨勢；周一半夜、周二凌晨鋒面抵達，各地轉有陣雨或雷雨，其中有小範圍強對流發展，需注意即時訊息，慎防「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…）致災。