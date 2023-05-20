澤倫斯基抵日本發文：今天將離和平更近一步

▲澤倫斯基搭乘法國空軍專機抵達日本。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天搭乘法國政府專機抵達日本廣島機場，他之後透過推特發文表示，「今天將離和平更近一步」。

澤倫斯基為參加七大工業國集團（G7）在廣島舉行的峰會，已於日本時間今天下午3時30分左右搭機降落廣島機場。

日本放送協會（NHK）報導，澤倫斯基抵日後透過推特發文說：「日本，G7，和烏克蘭的夥伴與友人們的重要會議，為了我們的勝利，需要更進一步的合作及安全。今天將離和平更近一步。」

澤倫斯基此次訪日將出席G7峰會，參加以烏克蘭情勢為主題的議程，預料也將跟日本首相岸田文雄舉行領袖會談。

日本警察廳幹部說，這是首度有持續戰鬥中的國家領導人參加峰會，他們會做好萬全維安工作。

警察廳表示，除了廣島市當地外，他們也已針對位於東京都內的烏克蘭大使館等相關設施強化維安戒備。

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

朝日新聞報導，這是烏克蘭2022年2月遭俄羅斯侵略以來，澤倫斯基首度訪問亞洲。

岸田今年3月訪問烏克蘭首都基輔時，曾當面邀請澤倫斯基參加G7峰會。日本政府表示，當初得到同意將透過視訊方式參加，但之後又對親自參加表明「強烈希望」，所以雙方過去一段時間持續進行協調。