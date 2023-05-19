獨／3姊弟失聯10年！被塞書包的弟弟近況曝　最快「這時候」見面

▲勵志中學女學員就讀小一時，曾把弟弟放在書包，偷偷帶去上學。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

法務部矯正署勵志中學一名17歲女學員近日分享親自經歷，當年就讀小一時因為家庭問題，只能偷偷帶著2位弟弟上學，並把其中一人藏在書包裡，被老師發現，從此姊弟3人被分開安置斷了聯繫。事件曝光後引發社會關注，如今已找到弟弟的安置機構，不過礙於當年姊弟分離時，弟弟年紀還幼小，社工單位還要找時間和弟弟聊聊，探詢是否有聯繫、見面的意願，若最快能見面的話，將會是姊姊畢業後。

這名女學員在勵志中學一場典禮上自述年幼時的困難經歷，表示她當年就讀國小一年時，爸爸不幸過世，媽媽因故不在家，而家裡又沒有其他大人，她擔心自己出門上學後，2位弟弟在家無人照顧，只好把其中一名4個月大的弟弟裝進書包，並一手則牽著2歲弟弟一起到學校。

▲勵志中學。（圖／記者唐詠絮攝）

不過在上課的過程中，弟弟在書包內發出聲音，老師聽到後上前查看，發現裡面竟是一位小嬰兒，趕緊詢問女學員情況，才知道女學員的家庭功能已失能，當場心疼落淚，也立刻通報社會局處理，姊弟3人從此被安置在不同家庭斷了聯繫，失聯至今已10多年，如同真人版《星星知我心》。

法務部長蔡清祥聽了十分不捨，承諾要替她尋親，指示矯正機關與社福單位聯繫，看能不能找到當年的相關資料，進而找出2位弟弟的所在地。

▲法務部長蔡清祥承諾替女學員尋親。（圖／勵志中學提供）

女學員當年因犯錯被法院裁定接受感化教育，到勵志中學就讀，後來媽媽帶著2個兒子南下高雄生活，不過因照顧狀況不好，社會局介入後，決定讓2位男童都安置在機構，而媽媽的生活情況目前仍需協助，甚至有時候會失聯，將請求法院裁定更改監護權。而目前社福單位也確實找到女學員的弟弟，兩人都住在高雄，而且健康平安，日常生活作息、就學都很穩定。

高雄市社會局表示，社工單位已將2位弟弟的安置狀況，透過法務部矯正署讓姊姊知道，也讓她安心，不過礙於姊弟也十多年未見，當年分離時，弟弟年紀非常小，社工單位仍須了解弟弟對姊姊的印象、以前的互動情況，將安排較好的時機詢問弟弟是否願意安排見面，「總不可能突然說，你有個找你很久的姊姊」。

社會局說明，由於姊姊現在仍就讀勵志中學，無法外出，不過好消息是也快畢業，若姊姊願意見面的話，可以轉達社會局，社工單位也會找時間和弟弟談，現階段若雙方願意的話，會安排透過書信或是電話聯繫，待姊姊畢業後，再來高雄探望弟弟。