獨／掃把互毆片！阿北「助跑飛踢」狠踹惹毛他　超瞎原因為這事

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(19日)上午發生一起打架事件，趙姓男子因向鄭姓大樓管理員借用工具引發口角，兩人在馬路旁互毆，鄭姓管理員還以助跑姿勢，從趙姓男子背後踹飛他，趙男被惹火，情急之下拿了一旁的掃把狠狠K向鄭姓管理員，不僅雙雙送醫治療，還得吞下罰單。

▲鄭姓管理員飛踢踹向趙姓男子的腰背部。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在19日上午10點10分，一名54歲的趙姓男子騎著腳踏車，來到一棟大樓應徵管理員，離去時發現腳踏車壞掉，因此跑到隔壁大樓，想要向58歲的鄭姓管理員借用工具修理腳踏車，不過鄭姓管理員不願出借，雙方衍生口角，一路打到馬路旁的人行道上。

▲▼趙男被踹超火大，拿掃把狂K鄭姓管理員。（圖／記者許宥孺翻攝）

監視器畫面就錄到，鄭姓管理員以助跑姿勢，飛踢踹向趙男的腰背部，趙男雖然沒有跌倒，但是被鄭男給惹火，瞄到騎樓下有一隻掃把，便氣沖沖地持掃把要毆打鄭姓管理員，雙方大打出手，誰也不讓。

警消獲報後趕緊派員到場，當時2人已經分開，而趙男頭部紅腫瘀血、鄭姓管理員頭部則有撕裂傷，消防局出動2車4人前往，將2人都送醫處置。

▲兩人在馬路旁大打出手。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，2人都表示暫不提告，但警方仍依社會秩序維護法第87條第1項第2款，全案移請台灣高雄地方法院簡易庭裁處，可處新臺幣1萬8000元以下罰鍰。