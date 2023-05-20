4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

▲烏克蘭一名4歲女童被充氣城堡拉繩纏住身亡。（圖／翻攝尼古拉耶夫州警方，下同。）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭尼古拉耶夫州（Mykolaiv）發生恐怖意外，一名4歲女童在充氣城堡內玩耍，卻不慎被拉繩纏住，最終窒息身亡。警方初步調查發現，充氣城堡內有3名工作人員，理應負責看管孩童安危，當時卻只顧著滑手機，導致悲劇無法挽回。

《每日郵報》等外媒報導，女童母親安娜（Anna）原本打算回家了，但拗不過孩子苦苦哀求「再多玩三分鐘」，於是答應晚一點離開。她在家長休息區等待時，突然驚覺已經好一陣子沒聽見女兒笑聲，趕緊請工作人員協助查看，卻已經來不及。

根據家族友人娜塔莉（Natalia Kuchynska）說法，安娜一開始以為天氣太熱，導致女兒中暑而失去意識。一名男性目擊者協助呼叫救護車，其他人往女童身上潑水降溫，並實施心肺復甦術（CPR），但救護人員抵達時，當場宣布小女孩不治身亡。

娜塔莉說，「安娜因為失去孩子悲痛欲絕，葬禮那天非常難熬」。她也向烏克蘭TSN新聞台控訴，意外發生時，「充氣城堡有三個女孩（員工）應該照顧孩子們，她們卻背靠著充氣城堡，坐著看手機。」

尼古拉耶夫州警察署署長謝赫特（Sergiy Shaikhet）證實，4歲女童在玩耍時，被充氣城堡的拉繩纏住，「根據專家初步調查結果，這名孩童死於窒息。」隨著調查持續進行，充氣城堡的45歲業主已被拘留，若定罪可能面臨最高8年有期徒刑。