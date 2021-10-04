嗨玩跳跳床！他炫技「後空翻」下秒摔斷脖　孩童全程驚恐目睹

▲41歲的大衛陪姪子們玩跳跳床，竟意外摔斷脖子。（圖／翻攝GoFundMe）



記者吳美依／綜合報導

英國曼徹斯特發生一起不幸意外，41歲的大衛（David Small）參加慶生派對，陪著6名姪子們在充氣城堡裡玩耍，他試圖「後空翻」逗孩子開心，卻不慎失誤，頭部重重落地、摔斷脖子，如今恐怕終生癱瘓。

《鏡報》等外媒報導，本案發生在9月25日，大衛一開始傷勢不明，儘管非常疼痛卻仍能移動手臂，被迅速送至索爾福德皇家醫院（Salford Royal Hospital）後，診斷出2節脊椎錯位。但是，他的情況持續惡化，如今四肢動彈不得，脖子以下沒有任何感覺。

醫師研判，大衛必定會留下某種形式的殘疾，但必須接受2項大規模手術，修復脖子下半部、背後上半部的損傷以後，才能確認復原程度。他目前已經開刀第1次，卻不幸發生感染，因此必須延遲第2場手術。

▲大衛陪孩子在充氣城堡裡玩耍，未料發生嚴重意外。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

大衛平時獨自撫養老母親，且非常寵愛6個姪子，深受家族成員喜愛。親友們回憶意外當下時說，「我們全都被嚇壞了。他只是在跳跳床上和孩子們玩耍，並且試圖逗孩子開心，這是他的天性」。

親友們表示，大衛完成第2場手術後，將轉移到脊椎傷患的專門復健中心休養，他們「希望並禱告」不會留下後遺症，如今也發起募資活動，協助籌措醫藥費以及母子倆的生活費。