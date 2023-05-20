「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

▲呂姓婦人欲滙款給自稱「一帆風順」的兒子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

69歲呂姓婦人接獲自稱兒子通過通訊軟體要借38萬，婦人不疑有他前往銀行滙款，行員察覺異狀通報警方，員警發現她與「兒子」在LINE的對話只有最近兩天的紀錄，且名稱不是常見的暱稱，而是「一帆風順」，研判極可能遭詐騙，立即請婦人撥打兒子手機號碼詢問，結果證實周轉借錢為子虛烏有，呂婦這才發現遭詐，當場放棄滙款。

▲警方趕往阻詐，並請婦人撥打兒子手機號碼才識破騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所於19日14時30分許接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請警方派員到場協助。巡佐游萬鎮及警員蔣侃良趕到現場，據該呂姓婦人表示，在電子廠上班的兒子為了努力拚經濟，進了一批手機周邊商品零售當副業，但因缺少貨款38萬元，只好先向母親周轉。原本不知情的她，得知兒子這麼打拚，立即到銀行準備匯款支援。

員警詢問她是否確認對方身分?呂婦說聲音沒錯，且對方有加自己的LINE應該錯不了，員警發現她與「兒子」在LINE的對話只有最近兩天的紀錄，且名稱不是常見的暱稱，而是「一帆風順」，呂婦表示「兒子」說門號契約到期，續約順便換手機，所以LINE名稱更改成「一帆風順」，且最近兒子工作忙碌沒時間回家，也就未向他當面詢問，沒想到竟有歹徒假冒兒子詐騙。