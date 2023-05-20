　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

▲警方趕往阻詐，並請婦人撥打兒子手機號碼才識破騙局。（圖／桃園警分局提供）

▲呂姓婦人欲滙款給自稱「一帆風順」的兒子。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

69歲呂姓婦人接獲自稱兒子通過通訊軟體要借38萬，婦人不疑有他前往銀行滙款，行員察覺異狀通報警方，員警發現她與「兒子」在LINE的對話只有最近兩天的紀錄，且名稱不是常見的暱稱，而是「一帆風順」，研判極可能遭詐騙，立即請婦人撥打兒子手機號碼詢問，結果證實周轉借錢為子虛烏有，呂婦這才發現遭詐，當場放棄滙款。

▲呂姓婦人欲滙款給自稱「一帆風順」的兒子。（圖／桃園警分局提供）

▲警方趕往阻詐，並請婦人撥打兒子手機號碼才識破騙局。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路派出所於19日14時30分許接獲轄內金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯款，請警方派員到場協助。巡佐游萬鎮及警員蔣侃良趕到現場，據該呂姓婦人表示，在電子廠上班的兒子為了努力拚經濟，進了一批手機周邊商品零售當副業，但因缺少貨款38萬元，只好先向母親周轉。原本不知情的她，得知兒子這麼打拚，立即到銀行準備匯款支援。

員警詢問她是否確認對方身分?呂婦說聲音沒錯，且對方有加自己的LINE應該錯不了，員警發現她與「兒子」在LINE的對話只有最近兩天的紀錄，且名稱不是常見的暱稱，而是「一帆風順」，呂婦表示「兒子」說門號契約到期，續約順便換手機，所以LINE名稱更改成「一帆風順」，且最近兒子工作忙碌沒時間回家，也就未向他當面詢問，沒想到竟有歹徒假冒兒子詐騙。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／六福村緊急公告！　全面閉園一天
夜市地上撿到「10萬裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉
瘦子認了「又開始抽菸」！　揭破戒主因
「不可能已繼承5億！」高中生離奇亡　呂秋遠10點分析：太傻
快訊／神劇本！「老八」末節大逆轉　東冠2連勝
快訊／侯友宜：當選總統將到立院「國情報告」
宣布淘汰名單！　徐懷鈺錄影「一個人坐角落」畫面被拍
蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產！
5億高中生假孫真兒！阿嬤抓到「公媳亂倫」　怒：老公喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

桃園國際龍獅邀請賽6月登場　逾200頂尖國際好手同場較勁

故障車停放恆春路邊2個月　拖吊找不到以為被偷…結果是這樣

五股中興路、新五路口塞車嚴重　新北市府決議科技執法來解套

桃園「正光花園新城」都更緩慢　市議員黃家齊籲加快腳步

桃園興建80座天幕有貓膩？　市議員舒翠玲：是為人民還是為廠商？

擴大提升在地防災能量　林口公所攜手3企業簽署合作備忘錄

合潤捐贈潛水衣救援裝備　保護新北消防弟兄安全

新北攜手慈濟培訓防災士　提升社區自主防災應變能力

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

桃園國際龍獅邀請賽6月登場　逾200頂尖國際好手同場較勁

故障車停放恆春路邊2個月　拖吊找不到以為被偷…結果是這樣

五股中興路、新五路口塞車嚴重　新北市府決議科技執法來解套

桃園「正光花園新城」都更緩慢　市議員黃家齊籲加快腳步

桃園興建80座天幕有貓膩？　市議員舒翠玲：是為人民還是為廠商？

擴大提升在地防災能量　林口公所攜手3企業簽署合作備忘錄

合潤捐贈潛水衣救援裝備　保護新北消防弟兄安全

新北攜手慈濟培訓防災士　提升社區自主防災應變能力

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

上海開通「假日列車」直達通化　12天行程睡全軟臥4人包廂

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

桃園興建80座天幕有貓膩？　舒翠玲曝內情

盧秀燕：侯友宜會是保家衛國的好總統

五股中興路、新五路口塞車　新北市府科技執法解套

基北北桃1200通勤月票上路　桃捷機動增班

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

故障車停放路邊逾2月　今拖吊找不到以為被偷

黑鮪魚季民歌之夜5/20登場

全國績優韌性社區考評

大手牽小手相揪來看《壞蛋聯盟

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

更多熱門

相關新聞

身處國際政治 必須「不聽話且靈活」

身處國際政治 必須「不聽話且靈活」

有哪一位母親希望自己子女走向戰爭，對台如此，對中國更是如此，因此呼籲未來的執政者切勿過度聚焦中共對台動武，也不要過度隨美中起舞，要成為一張「不聽話且靈活」的牌。

單親小六弟存錢「想請媽媽吃麥當勞」　2行字逼哭萬人

單親小六弟存錢「想請媽媽吃麥當勞」　2行字逼哭萬人

為什麼母親節超多人買披薩？網友熱議

為什麼母親節超多人買披薩？網友熱議

槍砲通緝犯落網與母警局相會

槍砲通緝犯落網與母警局相會

母親節訂蛋糕水果全消失！店家回應讓她更怒

母親節訂蛋糕水果全消失！店家回應讓她更怒

關鍵字：

母親節假兒子戳破謊言

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面