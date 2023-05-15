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傷心的母親節　槍砲通緝犯落網與母警局相會

▲40歲槍砲通緝犯蔡姓男子，在台南市永康區西勢路新灣橋附近，因車輛違規遭巡邏員警攔查查獲，只能在派出所內與母親相會，令蔡母過一個傷心的母親節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲40歲槍砲通緝犯蔡姓男子，在台南市永康區西勢路新灣橋附近，因車輛違規遭巡邏員警攔查查獲，只能在派出所內與母親相會，令蔡母過一個傷心的母親節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

母親節當日，40歲蔡姓男子，在台南市永康區西勢路新灣橋附近，因車輛違規遭巡邏員警攔查，警方查證時，蔡嫌謊報弟弟身分，但遭警方識破，查出為他為台南、桃園槍砲通緝犯身分，落網後無奈只能在派出所內與母親相會，令蔡母過一個傷心的母親節。

永康分局龍潭派出所警員鄭行宏與連倉偉，於14日母親節執行巡邏勤務時，於永康區西勢路新灣橋一帶，見４０歲蔡姓男子駕駛自小客車違規停於路旁，即攔停盤查身分，一開始蔡男神情緊張且表示未帶證件，員警請其自報身分證字號，經查詢發現「查無此人」，此時員警已然機警查覺蔡男有所隱瞞。

▲40歲槍砲通緝犯蔡姓男子，在台南市永康區西勢路新灣橋附近，因車輛違規遭巡邏員警攔查查獲，只能在派出所內與母親相會，令蔡母過一個傷心的母親節。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再度盤問下，又自報另一組身分證字號，但辨識此身分資料的長相特徵，雖然與蔡男相像但仍有所差異，員警即依警察職權行使法將他帶返所查證身分，蔡男眼見插翅難飛，主動表示一開始係謊報弟弟的身分證號，意圖規避盤查，警方查出蔡男分別於台南及桃園地區均涉有槍砲等刑案，遭兩地地院發布槍砲案通緝，全案依法逮捕，解送歸案。

蔡男表示，日前均藏匿於新北市林口區，因適逢母親節故欲返鄉探望母親，沒想到因違停進而遭警方查獲，員警通知蔡男母親前來派出所與蔡男相見，雙方過了一個沉重傷心的母親節。

永康分局長甘炎民表示，警員鄭行宏與連倉偉平時工作認真，對於轄區治安狀況熟悉，積極盤查可疑人車，此次能機警識破通緝犯假冒身分，實屬可貴。永康警仍會持續維護轄區治安，打擊犯罪，切勿心存僥倖以身試法。

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