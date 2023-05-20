律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

▲黃國昌爆料陳歐珀競辦、座車在im.B旗下。（資料圖／記者黃彥傑攝）



記者崔子柔／綜合報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳的保母車就登記在im.B旗下。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。律師林智群則點出黃國昌也在直播時收過抖內，「一定確認過這些錢都是乾淨的！對吧？」

林智群昨晚發文表示，黃國昌開直播時，曾一天就收到超過7.5萬元抖內，「他一定確認過這些錢都是乾淨的！對吧？如果打賞的人裡面有通緝犯他一定知道且會拒絕的，沒辦法確認來者何人還不是收錢收得很高興」。

▲林智群發文。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）



林智群指出，他這麼說不是因為支持陳歐珀，只是認為黃國昌手上沒有像樣的證據，又一直噴，這種做法只能騙外行人，「有證據就拿去地檢署，別拿一些破銅爛鐵在網路上帶風向，那些證據進法院，沒一個可以用的！」

有網友留言表示，送樓送車跟抖內的差別很大，林智群則說，「一樣是陌生人給的東西啊！黃的邏輯不就是『收了好處，一定知道對方底細』？那他知道捐錢給他的人的底細嗎？」

▲▼林智群回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）



根據本站先前報導《涉入im.B詐騙案風暴 陳歐珀：若我有參與詐騙就退選》，陳歐珀昨（19）日表示，稍早已將自陳書送交中央黨部說明案情，強調他絕對沒有像黃國昌所指控、跟詐騙集團掛勾，曾國緯先生多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，許多人被他假身份蒙在鼓裡，「我識人不明、交友不慎，跟社會大眾深深一鞠躬道歉」。

對於黨內外要求他退選聲浪，陳歐珀指出，自己有聽到這個聲音，如果他有參與詐騙退選沒問題，但不要用含沙射影方式抹煞他的人格，非常不道德。至於曾國緯贊助的部分，陳歐珀強調會全數捐出，「準確數目還沒細算，但我會說到做到」。