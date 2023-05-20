　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

▲▼宜蘭 黃國昌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲黃國昌爆料陳歐珀競辦、座車在im.B旗下。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者崔子柔／綜合報導

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，更指出陳的保母車就登記在im.B旗下。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。律師林智群則點出黃國昌也在直播時收過抖內，「一定確認過這些錢都是乾淨的！對吧？」

林智群昨晚發文表示，黃國昌開直播時，曾一天就收到超過7.5萬元抖內，「他一定確認過這些錢都是乾淨的！對吧？如果打賞的人裡面有通緝犯他一定知道且會拒絕的，沒辦法確認來者何人還不是收錢收得很高興」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）

▲林智群發文。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）

林智群指出，他這麼說不是因為支持陳歐珀，只是認為黃國昌手上沒有像樣的證據，又一直噴，這種做法只能騙外行人，「有證據就拿去地檢署，別拿一些破銅爛鐵在網路上帶風向，那些證據進法院，沒一個可以用的！」

有網友留言表示，送樓送車跟抖內的差別很大，林智群則說，「一樣是陌生人給的東西啊！黃的邏輯不就是『收了好處，一定知道對方底細』？那他知道捐錢給他的人的底細嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）

▲▼林智群回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林智群律師）

根據本站先前報導《涉入im.B詐騙案風暴　陳歐珀：若我有參與詐騙就退選》，陳歐珀昨（19）日表示，稍早已將自陳書送交中央黨部說明案情，強調他絕對沒有像黃國昌所指控、跟詐騙集團掛勾，曾國緯先生多年來在外招搖撞騙，甚至用公益形象包裝自己，許多人被他假身份蒙在鼓裡，「我識人不明、交友不慎，跟社會大眾深深一鞠躬道歉」。

對於黨內外要求他退選聲浪，陳歐珀指出，自己有聽到這個聲音，如果他有參與詐騙退選沒問題，但不要用含沙射影方式抹煞他的人格，非常不道德。至於曾國緯贊助的部分，陳歐珀強調會全數捐出，「準確數目還沒細算，但我會說到做到」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中生亡　律師提「3問題」法院要釐清：結婚2小時也可繼承
5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中
颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

國民黨批評蔡政府執政7缺　行政院逐一回應：施政成績有目共睹

im.B參加「台北金融科技展」　王鴻薇疑：金管會幫詐騙集團背書？

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

國民黨批評蔡政府執政7缺　行政院逐一回應：施政成績有目共睹

im.B參加「台北金融科技展」　王鴻薇疑：金管會幫詐騙集團背書？

「油門當剎車」奪命！休息站路人被飆速撞飛　眾人卻質疑有陰謀

im.B詐騙驚傳「民進黨2大老」出席主嫌餐會　曾任院長跟部長

田宮「經典Wild One」化身雙人座電動車！最快2024年開去飆沙

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

登記同婚就墜樓！　1狀況「5億高中生配偶」無繼承權

5億高中生被帶往「很少去的地方」墜樓　陽台欄杆指紋藏貓膩

律師批黃國昌「沒證據亂噴」　酸他1天收7萬5抖內：一定都乾淨吧

5億高中生離奇墜樓　「30筆房產權狀」被鎖在嫌犯家中

里長夫婦下跪陳情「張惠妹太震」　收恐嚇信：你家死人！犯人慘了

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

政治熱門新聞

民調「侯友宜＋郭台銘」奪冠！　凌濤：2人合作就是最強的

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

陳玉珍發聲了！傳郭台銘以為將獲徵召　她預告：明天立法院說明

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

內幕不斷！媒體人曝：朱立倫暗示郭台銘　「說服侯退選就提名郭」

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

綠委認房價跌幅不符期待　曝數據「下跌才開始、預期會跌好幾年！」

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

徵召前關鍵48小時　朱侯郭三方會談

TVBS民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴柯

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

5億高中生墜亡！阿公前一天才火化

32歲抖音網紅鋸條插老婆雙眼　懊悔割腕自縊亡

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中生10樓墜落身亡「欄杆上留鞋印」

9歲女童遭綁失蹤　他看Netflix意外找到人

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面