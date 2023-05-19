英國掐斷莫斯科「數十億鑽石生意」　G7廣島峰會強化制裁俄國

▲英國將對俄國出產的鑽石祭出制裁。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

七國集團（G7）廣島峰會19日開幕，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）當天表示，英國將宣布針對俄羅斯價值數十億美元的鑽石出口的新一波制裁，要確保俄國「為戰爭付出代價」。美國和歐盟也都祭出類似制裁措施。

根據英國廣播公司報導，光在2021年，俄羅斯鑽石出口行業的價值約為40億美元，而俄國鑽石正是英國政府最新的制裁目標之一。蘇納克表示，「我們相信民主、自由和法治」，「我希望盟友效仿英國，這將使制裁更加有效，確保俄羅斯為其非法的行動付出代價。」

英國政府表示，英國還計畫將另外86個與俄國總統普丁（Vladimir Putin）有關的個人或公司定為目標，其中包括「積極破壞現有制裁影響者」。另外，根據今年即將公布的新法案，除了鑽石之外，俄國出產的銅、鋁和鎳也將被禁止進口。

自俄國入侵烏克蘭以來，英國已經針對1500多名個人或實體進行制裁，凍結超過180億英鎊資產。2022年，英國、美國、加拿大和日本也分別宣布禁止進口俄國黃金，以打擊莫斯科的戰爭資本。

除了英國之外，美國和歐盟也分別對俄羅斯祭出類似制裁，美國白宮去年就已經制訂禁止俄國產鑽石、海鮮和伏特加進口的計畫。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）則表示，歐盟希望能進一步限制俄國鑽石貿易，以孤立莫斯科。

目前，英國、日本、義大利、加拿大、法國、美國和德國正在廣島共同進行G7高峰會。與此同時，俄羅斯近期大幅增加對烏克蘭的飛彈空襲頻率，而烏克蘭的攔截成功率也正在增加。蘇納克表示，新一輪制裁表明，七國集團面對來自俄羅斯的威脅時保持團結一致。

BBC先前報導，G7各國領導人發表共同聲明，重申反對俄羅斯對烏克蘭發起非法且不正當的侵略戰爭，並且同意對俄羅斯實施更多制裁。聲明中說，「我們重申承諾，只要烏克蘭需要，我們將提供財政、人道主義、軍事及外交支持。」