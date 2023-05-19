TVBS最新民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴清德27%、柯文哲23%

▲新北市長侯友宜在TVBS民調中拿下30%支持度。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨本週徵召新北市長侯友宜參選2024年的總統，將對決民進黨參選人賴清德和民眾黨主席柯文哲，藍綠白「三腳督」正式成形。根據今（19）日最新出爐民調顯示，侯友宜拿下30%支持度最高，賴清德支持度27%，兩人差距僅3個百分點，柯文哲支持度也有23%，三方競爭激烈。

《TVBS民調中心》今（19）日公布最新2024總統大選民調，交叉分析發現，柯文哲在20-29歲及30-39歲年輕選民中佔優勢，「20-29歲」有43%支持柯文哲，26%支持侯友宜，22%支持賴清德；「30-39歲」支持柯文哲的比例為36%，領先賴清德的28%有8個百分點，侯友宜則為19%；「40-49歲」民眾對柯文哲支持度較高，為31%，但也有29%支持侯友宜，25%支持賴清德。「50-59歲」民眾對侯友宜與賴清德的支持度相當（36%：34%），僅17%支持柯文哲，比例較低；「60歲以上」民眾有35%支持侯友宜，27%支持賴清德，僅6%支持柯文哲，但有33%未表示意見。

至於地區方面，北北基民眾有31%支持侯友宜，有28%支持賴清德，柯文哲支持度則為24%；桃竹苗地區有35%支持侯友宜，高於賴清德、柯文哲2成多的支持度；中彰投地區有29%支持侯友宜，也高於24%支持柯文哲及20%支持賴清德；值得注意的是，雲嘉南地區，賴清德與侯友宜支持度分別是30%、28%，另有23%支持柯文哲，顯見嘉義人的侯友宜，在雲嘉南的支持度幾乎與賴清德打成平手；高屏澎地區有38%支持賴清德，高於支持侯友宜（20%）及柯文哲（21%）的比例，另有20%未決定支持對象。

政黨傾向方面，民進黨認同者有77%支持賴清德，國民黨認同者有80%支持侯友宜，但有11%支持柯文哲；民眾黨認同者有79%支持柯文哲，13%支持侯友宜；中立選民對侯友宜與柯文哲的支持度相當，皆為23%。

然而若柯文哲未參選，只有藍綠對決，國民黨侯友宜支持度為48%，較民進黨賴清德的37%高出11個百分點以上。進一步與年齡交叉分析發現，20-29歲及40-49歲民眾分別有5成5左右支持侯友宜，高於賴清德3成多的支持度；60歲以上民眾對侯友宜支持度為42%，賴清德則為32%。在30-39歲及50-59歲民眾中，侯友宜支持度也高於賴清德，但雙方差距較小。

此外，桃竹苗及中彰投地區皆有超過5成民眾支持侯友宜，支持度領先賴清德2成左右；北北基和雲嘉南地區也有4成5以上表態支持侯友宜，賴清德支持度則在4成左右；高屏澎地區有45%支持賴清德，則高於39%支持侯友宜。政黨傾向方面，民進黨認同者對賴清德支持度為86%，有11%支持侯友宜；而國民黨支持者對侯友宜支持度達94%；民眾黨支持者有70%支持侯友宜，21%支持賴清德；中立選民對侯友宜支持度為43%，高於28%支持賴清德，另外30%未表態。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年5月17日至5月18日晚間18：00至22：00，共接觸1,588位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為144位，拒訪率為9.1%，最後成功訪問有效樣本1,444位（市話722、手機722），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.6個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。