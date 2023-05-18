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台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　「民安9號」演習今展開

▲台東縣112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習今展開 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習今展開 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「多一分戰時災害準備，就能少一分損失」台東縣112年全民防衛動員暨災害防救(民安9號)演習18日舉行，現場由台東縣長饒慶鈴擔任指揮官，並有中央相關部會代表、學者專家、國軍、縣府團隊與公民營事業單位參加。

民安9號演習上午在台東縣政府大禮堂舉行兵棋推演，下午移師至台東縣後火車站及岩灣國小進行實作演練，以戰時災害為出發點，模擬台東縣關鍵基礎設施台東火車站遭受攻擊之處置作為，並轉場至台東市岩灣國小演練戰時災民收容救濟之情境。此次演習首次將替代役人力納入演訓，操演戰時替代役人力支援警察、消防、醫療、災民安置、物資運送及行政協助等任務，計有50位現役及備役替代役男參加。

▲台東縣112年全民防衛動員暨災害防救「民安9號」演習今展開 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴致詞談到，今年度民安演習不同於以往的操作方式，更重視戰爭時縣府團隊應扮演的角色。天災的重點在收拾善後，戰災除須善後外，更需考量避難措施及社會治安維護等問題。此項任務考驗縣府整合人物力資源的能力，而經過此次演練，讓參演機關能夠更清楚自己在戰災時應扮演的角色與任務。

民政處表示，為執行民安9號演習任務，縣府各聯合應變指揮管制編組、國營事業、民營、救災等共38個參演單位，總計達500人次、車輛機具77台及搜救犬參演。台東縣以台東火車站作為此次綜合實作地點，演練關鍵基礎設施遭受破壞時如何進行疏散撤離及搶通作業。現場動員大批人車機械具進行應變救災、疏散撤離、收容安置演練。另安排岩灣國小演練戰時收容救濟站、傳染病防治，並首次動員現役及備役的替代役男46人共同參演民防團隊協助救災任務。

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