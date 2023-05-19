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身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰了　全場吵翻

▲口罩、疫情、人潮。新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫示警，第4波新冠疫情「現在已經是滿厲害的流行」。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家趕快把口罩戴回來！新冠疫情第4波反撲，加上流感夾擊，若「雙重感染」疾病嚴重度恐怕增30%。不過有網友分別訴苦，遇到確診兩極化的情況，像是同學疑似陽性不篩檢，仍要去學校上課；或是同事確診請假多天，導致別人要扛雙倍工作，引發網友熱議。

一名男大生在Dcard表示，由於現在確診採0+n自主健康管理，但同學似乎確診又不想篩檢，認為只有一些感冒症狀，打算繼續去上課，讓原PO緊張詢問大家看法，「如果您疑似有症狀，您會選擇快篩嗎？還是抱持著只要不篩就沒事？」

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底下網友回應，「已經流感化了，也沒有防疫假可以請，我退燒後就正常去上班了」、「街上搞不好很多人都正在確診中阿」、「我確診在餐飲上班，公司說人沒不舒服就可以上班喔...別人的命都不是命，我都刻意遠離老人小孩孕婦」、「現在就是當感冒處理，沒不舒服到不能上班上課的話，該做什麼就去做，篩不篩也沒意義」。

不過另一名女網友卻發文哀號，同事13日驗出陽性後，就請假一周回花蓮休息，變成她要扛起所有工作，到了18日問同事能不能回來，結果對方告知訂不到車位，隨後已讀不回，事後老闆來說，該同事拉肚子仍無法上班，讓她忍不住抱怨「確診請假超多天死不來...超級不爽！」

其他網友則開噴，「請假是他的權利吧！確實他也不舒服」、「我星期一早上發燒陰性請假，星期二確診後，直接請一周」、「確診請假一周超正常的，我確診去上班，老闆直接叫我回家休息，等於休了10天才上班，同事也沒有說什麼」、「推著給妳處理公事，那是妳們老闆、公司體制的問題，不是同事的問題才對」。

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▲醫師呼籲，希望大家仍戴上口罩、勤洗手。（示意圖／記者李毓康攝）

事實上，指揮中心說明，國內已經於3月20日起實施輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

不過，感染科權威、台大醫師黃立民示警喊話，近期周遭的人陸續得病，連自家醫院的感染科醫師都感染，新冠現在已經是嚴重流行，現在只有兩個辦法，一是自我遵循嚴格防疫措施，戴口罩、勤洗手，另外一個就是打疫苗。

黃立民也分析，新冠疫情還會往上走一段時間是可以預期的，另外一大威脅則是流感還在流行中，兩者同時感染的可能性也存在，且疾病嚴重程度會增加20%~30%，但是現在大家驗新冠的意願低，是否雙重感染也不會很早知道，沒有及早給予藥物或者收住院治療，又屬於比較高危險狀況，令人憂心。

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