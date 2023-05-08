竹聯幫5堂口遭掃蕩！北市警11天狂掃53人　幕後金主也落網

記者黃宥寧、張君豪、柯沛辰／台北報導

台北市警方4月25日起執行為期11天的掃黑行動，臨檢805處場所，查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、詐欺、重利、非法槍砲等各類犯嫌計368人，通緝犯162人，查扣改造手槍3枝、子彈25顆，檢肅竹聯幫仁堂、信堂、和堂、戰堂、麒麟堂等堂口共53人，其中包括一名幕後金主，並查扣不法所得1033萬元。

根據警方調查，竹聯幫幕後金主劉姓男子，在雙北地區活動，指揮及操控麒麟堂麒振會成員，以汽車租賃公司作為掩護，暗地經營職業賭場，多次假稱被害人詐賭，教唆旗下數名成員持槍暴力恐嚇取財，不法獲取超過數十萬餘元，藉此壯大組織勢力。

▲北市警方11天大掃黑，攻堅掃蕩竹聯幫堂口。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大獲報後，長期蒐證，見時機成熟，5月4日報請士林地檢署指揮，檢肅劉姓主嫌等5人到案，並查扣相關犯罪證據，全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、賭博等罪嫌送辦。

北市警方指出，4月25日至5月5日配合警政署執行靖城專案及掃黑行動，針對幫派暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙及販毒等相關處所實施精準打擊，總計臨檢掃蕩處所805處，查獲涉嫌強盜、恐嚇取財、詐欺、重利、非法槍砲等各類犯嫌368人，通緝犯162人，查扣改造手槍3枝、子彈25顆及各類毒品逾5.8公斤。

▲台北市刑大逮捕竹聯幫麒麟堂麒振會劉姓男子等5人。

北市警方檢肅治平專案目標共計7件53人，包括竹聯幫仁堂弘仁會10人、竹聯幫信堂共6人、竹聯幫和堂5人、竹聯幫戰堂4人、竹聯幫麒麟堂麒振會5人，另與警政署刑事局共同檢肅竹聯幫仁堂旭仁會陳姓會長與其幫眾共15人、四海幫海鐵堂8人，總計查扣不法所得1033萬餘元。

警方強調，針對幫派暴力犯罪，將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」之打擊策略，以強力掃蕩作為，徹底刨除轄內幫派成員，確實阻斷黑道幫派犯罪組織運作之命脈，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸。

▼北市警大規模臨檢掃黑。（圖／記者張君豪翻攝，下同）