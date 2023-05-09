竹聯副幫主告別式上千人致意　幫主黃少岑現身哀悼...3百警力維安

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫「八大長老」之首的南堂創堂堂主程大川，4月14日凌晨心肌梗塞，緊急送往醫院救治仍宣告不治，享壽72歲。程大川直屬大哥，也就是現任幫主「么么」黃少岑，也在9日上午出席程的告別式，估計現場有千人到場致意，警力也動員3百人現場維安。

據了解，綽號大川的程大川，與現任幫主「么么」黃少岑從小一起在台中眷村長大，在么么接手幫主大位之後，也從旁協助處理幫派事宜，後來接任副幫主，也是竹聯幫大老陳啟禮喪禮中的8大扶棺人之一。

▲竹聯幫副幫主程大川告別式，吳敦也坐輪椅由親友攙扶到場。（圖／記者邱中岳攝）

程大川在4月13日晚上於家中與朋友談論工程事宜，但因胸口疼痛不舒服，呼吸不順暢先返回房間休息，直到凌晨4時許身體嚴重不適，緊急找家人協助送往醫院，但在送往臨近振興醫院途中便沒有呼吸心跳，雖再經急救仍告不治。

程大川原本為竹聯幫南堂創堂堂主，後來接任副幫主職位，竹聯幫9日替程舉辦告別式，因程大川過往廣結善緣，許多政商名流以及各大幫派大老都前往致意。

▲竹聯幫副幫主程大川告別式，幫主黃少岑（上圖紅圈）、大老張安樂（下圖紅圈）都到場哀悼。（圖／記者邱中岳攝）

其中包括民眾黨團林國成、國民黨立委傅崐萁、議員王欣儀以及前國策顧問，民進黨中常委黃承國也到場，新北市議長蔣根煌也派辦公室主任前往現場，另外還包括許多商界人士。

另外，四海幫、松聯幫、天道盟、飛鷹幫、桃園南門企業以及新竹風飛沙，也都派人到場；竹聯幫大老么么雖受蜂窩性組織炎舊疾所累，仍坐輪椅到現場。另外，影視大老吳敦、統促黨主席張安樂也都到場鞠躬致意，台中元太集團也派人到場。

▲竹聯幫副幫主程大川告別式，估計上千人到場致意，另外警力動員3百名警力。（圖／記者邱中岳攝）

警方估計現場約有1千多人，不敢大意，北市警局動員3百多名警力到場，連北市警局長張榮興、刑大大隊長盧俊宏以及中山分局長陳金城都到場坐鎮指揮，並對黑幫進行約制，避免現場發生不必要的衝突。

竹聯幫因堂口甚多，其他單位到場致意完畢後，幫主黃少岑也下達指示，竹聯全體成員不分堂口，統一自由捻香，在捻香將近尾聲，黃少岑也在幫眾護送下離開現場。