愛家515攜手愛無限　黃偉哲盼親子攜手讓愛無限大

▲台南市政府辦理「愛家515 攜手愛無限」活動，市長黃偉哲也到場一一贈送康乃馨、火鶴花給在場的女性民眾，祝福母親節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應5月15日國際家庭日，台南市政府14日在柳營德元埤荷蘭村，辦理「愛家515 攜手愛無限」活動，現場有精彩的學生表演、親子闖關及體驗活動，讓大小朋友增進親子互動，市長黃偉哲也到場一一贈送康乃馨、火鶴花給在場的女性民眾，祝福母親節快樂。





黃偉哲表示，家是孩子出生後第一個接觸的環境，健康的家庭有助於孩子培養出健全的人格，希望家長能透過「陪伴」豐富孩子的童年時光，並創造家人間美好無價的回憶。





黃偉哲除了跟活動現場的小朋友進行有獎徵答外，也在滿場的歡呼下抽出主辦單位準備的精美禮品，並且逐一到各攤位互動，並發放小禮物給現場小朋友，也贈送在場女性民眾康乃馨、火鶴花、祝賀母親節快樂。





台南市府表示，因應生育率下降及人類平均壽命延長，2023年國際家庭日主題聚焦於人口趨勢對家庭的影響。台灣在2018年轉為高齡社會，父母與子女的互動及祖孫隔代間互動，亦是家庭教育關注的重心，期待透過今日活動，凝聚不同世代間家庭成員的關係。



教育局表示，112年適逢家庭教育法立法20週年，透過立法設立家庭教育中心提供家庭教育活動及服務，提升家庭生活知能並健全家庭功能，亦因應全球人口趨勢及家庭結構變遷，家的型態多樣化，家庭教育中心也規劃多元共融的課程及活動，以增進家人關係。





14日活動由柳營國小附設幼兒園帶來「愛家舞一舞」舞蹈演出開場，把「眼耳口手心5到學習行動」傳遞給現場的每一個家庭，接著是夏綠蒂幼兒園帶來「勇氣大爆發」舞蹈表演，壓軸由果毅國小帶來悠揚的小提琴表演，演奏「望春風」及「桃花鄉」等耳熟能詳的歌曲，讓現場民眾沉浸於優美動人的音樂饗宴。





除了舞台區的精彩表演，也邀請敏惠醫護管理專科學校的老師及學生，設計手作擴香石memo夾、手部彩繪及舒緩精油製作等體驗活動，現場的大小朋友皆讚不絕口，而一系列親子闖關活動，考驗智力、體力及親子默契，完成闖關即可獲得精美禮品1份。另邀請街頭藝人卡斯特及GJ黃國忠帶來新奇又有趣的演出，小朋友看得目不轉睛，直呼神奇！