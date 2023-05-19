比賽中心臟病發！　23歲足球員「剛開球就倒地」送醫不治

▲ 布里克（左3）上場比賽時心臟病發作。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名年輕的身障足球員日前上場比賽，開賽後不久告知裁判他身體不適，沒想到過沒多久就倒在地上，送醫搶救不治，疑似心臟病發作猝死，令家屬和隊友悲痛不已。

根據《鏡報》，23歲男子布里克（Morgan Brick）罹患自閉症，效力於身障足球隊Gloucester City PAN，平時身體健康，14日參加格洛斯特郡足球協會（Gloucestershire Football Association）舉行的足球賽，竟在場上暈倒送醫。

布里克在開球後不久就告知裁判他感覺不舒服，過沒多久當場倒地，教練跑到他身邊時發現他呼吸困難，隨即叫救護車，後來他停止呼吸，現場人員趕緊使用AED搶救，直到救護車趕到將他送醫。醫院護理人員花了2小時救回他，但他仍在當天下午離世，據信死於心臟病發作。

支持布里克所屬球隊的慈善機構Goals Behind Grass執行長迪克斯（Brian Dix）說明，「他患有自閉症，這是他為球隊效力的原因」，但平常沒有任何身體狀況不佳的跡象，「他是個可愛的夥伴，很愛開玩笑，很有趣。他喜歡運動，總是在練習，也會打橄欖球，真的很愛運動。」他們也在募資平台GoFundMe上為布里克的家人募款，希望幫助他們度過這段痛苦時期。