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陸足壇爆踢假球！南韓球星孫準浩遭刑事拘留　北京證實：涉受賄罪

▲▼中超山東泰山隊的韓國外援孫準浩遭到遼寧省公安當局拘留調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲中超山東泰山隊的南韓外援孫準浩遭到遼寧省公安當局拘留調查。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

據南韓媒體報導，效力中超球隊的南韓國腳孫準浩在中國被刑事拘留。對此，大陸外交部16日證實，近日有一名南韓公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪，被遼寧省公安機關依法刑事拘留。

大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會，有記者提問指，據報孫準浩從12日起被遼寧省朝陽市公安局刑事拘留，南韓總領事館申請了領事探視，就此事訪問外交部的回應。

汪文斌回應，據了解，近日有一名南韓公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪，被遼寧省公安機關依法刑事拘留。

他強調，「中國是法治國家，依法處理有關案件，保障當事人的各項合法權益。」

汪文斌指出，遼寧省公安機關已向南韓駐瀋陽總領事館進行了領事通報，並將為韓方領事官員執行領事職務提供必要便利。

據《韓聯社》引述來自南韓駐中國大使館方面的消息指，效力於中國山東泰山足球隊的南韓外援孫準浩被遼寧省警方帶走調查，領區領事正對孫準浩提供必要的領事協助。

報導稱，孫準浩為南韓足球國家代表隊的中衛（MF）球員，在南韓曾效力於全北現代足球隊、2021年轉投效力中超山東泰山隊，2022年在卡達世足賽曾3度披上南韓隊戰袍。不過最近大陸足壇被捲入「打假球」風暴，從今年3月朝鮮族球員金敬道因被證實參與賭球而接受調查後，就連主帥郝偉也接受調查。

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