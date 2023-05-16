越級參賽全隊僅8人！花蓮東里國小女足隊奪冠

▲東里國小在冠軍賽中以4:2輕鬆擊敗對手，為花蓮、為東里爭取最高榮耀，勇奪金盃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「國小世界盃足球賽」全國總決賽於5月11日至14日在高雄楠梓足球場熱鬧開戰，全國共有667隊參賽，經過一連串的激烈賽事後，花蓮縣東里國小女生組一路過關斬將取得冠軍賽門票，14日下午進行冠亞軍賽，東里國小以4:2輕鬆擊退台東成功國小，勇奪金盃！

全國總決賽於5月11日至14日在高雄楠梓足球場熱鬧開戰，全國共有667隊參賽，經過一連串的激烈賽事後，最後取16強進入全國決賽，東里國小女足隊從3月份的地區預賽及4月份的全國複賽，以全勝且無失分戰績一路挺進全國總決賽，東里小將一路過關斬將！

東里國小女足隊全隊僅8人，2位六年級、4位五年級、2位四年級，包含隊長潘禹彤、吳吳佳軒、胡巧柔、江亞妮、陳芊諭、胡瑞鳳、王以迦以及胡瑞婷，以越級打怪的方式參加全國賽事，而東里小將毫不畏懼，全體將士用命，拚盡全力去發揮，在四強賽先以2:1力挫呼聲最高的學童盃冠軍隊伍新北自強國小，該賽事東里一度落後，但小將們臨危不亂，一次又一次的化解危機，而身為隊長的潘禹彤更跳出來，為球隊攻下了致勝的2分，幫助球隊奪得冠軍賽門票。

▲大會金球獎由隊長潘禹彤拿下。

5月14日下午三點的冠亞軍賽，對上台東成功國小，進行一場花東大戰，孩子們延續前一天的氣勢，在冠軍賽中大展身手，以4:2輕鬆擊敗對手，為花蓮、為東里爭取最高榮耀，勇奪金盃！特別值得一提的是，大會金球獎由隊長潘禹彤拿下，大會金手套獎則是隊員吳佳軒獲得。

隊長潘禹彤說，感謝我們的隊友，從預賽、複賽打到了決賽，一路拼盡全力，拿到冠軍！我們沒有什麼禮物可以給媽媽，只希望在足球場上奮戰，奪得冠軍獎盃送給媽媽，祝福辛苦的媽媽們母親節快樂！總教練杜國勝也表示，這次比賽很不簡單，是由單一學校所組成的，人數僅8位，能打到世界盃冠軍，真的很不容易，感謝所有幫忙東里的夥伴。

▲金手套獎則是隊員吳吳佳軒獲得。

領隊的東里國小校長鍾佳慶表示，偏鄉小校克服人數限制，面對高雄炎熱的天氣，孩子們個個拼戰全力，展現絕佳的默契及球技，勇奪冠軍！也很期待能代表台灣參加國際邀請賽，為國爭光、為台灣爭光！

鍾校長也說，在勇奪冠軍的這條路上並不容易，要感謝的人很多，感謝花蓮縣政府的長期支持及經費補助，幫助孩子們及教練都能持續的努力成長；感謝花蓮縣體育會足球委員會加油打氣，提供多元賽事，強化孩子球技及心理素質；感謝花蓮縣足球協會關心及協助，規劃一系列的訓練活動，讓孩子們在面對強大的對手都能無所畏懼，更能逆轉戰局；感謝志強教育福利基金會對偏鄉球隊的經費支持，讓選手更能專注練習，讓教練能安心訓練；更感謝家長們及老師的支持與鼓勵，讓孩子們盡情的發揮，創造東里輝煌的成績！