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新竹縣「5星秘書」呂昀城今告別式　家屬省下30萬喪葬費全捐出

▲新竹縣府縣長秘書呂昀城。（圖／翻攝呂昀城臉書）

▲「5星秘書」呂昀城日前爬飛鳳山時意外倒下，結束生命。（圖／翻攝呂昀城臉書）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府縣長室秘書呂昀城本月5日爬飛鳳山時意外倒下，今(19日)家屬為他舉行告別式，由於他生前向來熱心公益、不喜鋪張，遺屬決議後事辦理簡單隆重、懇辭奠儀，將省下的30萬元喪葬費，捐給縣府社會處用做急難救助金。新竹縣長楊文科今上午在公祭典禮代表受贈，並感念呂故秘書為民眾服務的熱心，盼這份大愛一直流傳。

「5星秘書」呂昀城不只人面廣，人緣更好，因工作關係經常需接觸士農工商，大家形容呂昀城個性開朗、待人謙和、作風親民，從不擺官架子，是個非常好的人，曾與其接觸的友人對他一致推崇好評。

▲▼新竹縣「5星秘書」呂昀城今告別式　家屬捐30萬奠儀愛留人間。（圖／新竹縣府提供）

▲▼縣長楊文科帶領局處首長前往悼念。（圖／新竹縣政府提供，下同）

▲▼新竹縣「5星秘書」呂昀城今告別式　家屬捐30萬奠儀愛留人間。（圖／新竹縣府提供）

縣府表示，呂故秘書生於竹北市，年少時半工半讀地完成學業，並在自家工廠工作，分擔家計。退伍後經商有成，並在1995年成婚，育有1子1女，一家和樂。2018年參與楊文科競選縣長相關助選活動，並獲延攬至縣府擔任秘書，主跑竹北市的行程業務。

楊文科致詞表示，呂故秘書生前對於竹北市的每個里，都有建立聯繫群組，里民很多大小事都會找他協助，他都會一一尋求解決之道，服務公益無怨無悔，令人敬佩。詩人徐志摩在《再別康橋》這首詩寫道，「悄悄的我走了，正如我悄悄的來，我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。」呂故秘書在離開後，也讓人如此懷念他。

楊文科說，呂故秘書遺屬將30萬元喪葬費捐作急難救助金，讓他非常感動，行善不為回報，必為子孫積善福。呂故秘書生前熱心公益且是重情重義、頂天立地的好漢子，不僅工作態度非常認真，能明辨是非，更讚道「他是真正懂得事情的真相，不是人云亦云」。

縣府社會處表示，這筆善款將用作幫助弱勢的急難救助金，希望呂故秘書遺屬的愛，能夠拋磚引玉，成為善循環的推手。若鄉親想協助弱勢家庭、協助改善貧困或發生急難事件的民眾生活，可捐款至臺灣銀行竹北分行，帳號：068 038 094775，戶名：新竹縣社會救助金專戶，讓社會充滿愛的力量，並可洽社會處社會救助科(03-5518101# 3239、#3173)。

▲▼新竹縣「5星秘書」呂昀城今告別式　家屬捐30萬奠儀愛留人間。（圖／新竹縣府提供）

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