美國司法部研擬提出訴訟　阻止大韓航空併購韓亞航空

▲大韓航空併購韓亞航空。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓規模最大的航空公司大韓航空，從2020年起推動併購債台高築、南韓規模第2大的韓亞航空，不過併購過程並非一帆風順。最近傳出，考量到大韓航空在美國航線出現獨占市場的疑慮，且增加半導體運輸的風險，因此美國司法部研擬提出訴訟，來阻止大韓航空併購韓亞航空。

根據美媒《政客》（Politico）於當地時間18日引述3名消息人士的說法，指出美國司法部目前正在思考，是否針對大韓航空併購韓亞航空一案提出訴訟，過去2年來美國司法部曾就併購是否會對美國境內市場競爭產生影響進行調查，當局指出大韓航空和韓亞航空有多條航線重複。

大韓航空、韓亞航空皆經營舊金山、洛杉磯、西雅圖、紐約、夏威夷檀香山等航線。

消息人士透露，其實最主要還是美國司法部擔心，一旦大韓航空成功併購韓亞航空，則在半導體等核心商品的貨物運輸業務恐將由大韓航空獨佔，在供應鏈的穩定和彈性上出現疑慮。

另一消息人士則表示，美國司法部雖然正在考慮是否提出訴訟來阻止併購，不過目前當局還不急著做出這項決定，且最終也有可能不針對併購案採取任何一項措施。

報導指出，假設美國司法部針對大韓航空併購案提出訴訟，則是美國拜登政府繼今年3月針對廉航捷藍航空（JetBlue Airways）併購精神航空（Spirit Airlines）一案向麻州聯邦法院提出訴訟後，首度透過訴訟試圖阻止外籍航空公司併購，雖然大韓航空的總部位於南韓，美國司法機構在法律上無權管轄，但大韓航空併購韓亞航空可能會對美國境內航線的市場產生負面影響。

另外，美國司法部針對大韓航空併購韓亞航空案提出訴訟，恐怕會引起敏感的外交糾紛，因此消息人士透露，美國司法部曾就問題和美國國務院東亞暨太平洋事務局接洽。

目前大韓航空併購韓亞航空一案，最後僅剩下美國、歐盟（EU）、日本的批准程序，歐盟將預計今年8月定是否批准兩間航空公司合併，而這也給予美國司法部一段緩衝時間，來決定是否針對合併提出訴訟。