台南智慧路邊停車格　4千席全數完工20日啟用新增823席

▲台南市政府智慧停車柱全數4000席已全數完成建置，20日起啟用北區、中西區、南區、安平區、仁德區、東區及永康區等823席智慧停車格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提供台南市路邊停車熱區更完善停車服務與管理，台南市政府引進的智慧停車柱全數4000席已全數完成建置，20日起啟用北區、中西區、南區、安平區、仁德區、東區及永康區等823席智慧停車格，除能便利使用電子票證當場繳停車費，也能在台南好停APP提供即時停車格位資訊，節省民眾尋找停車位時間。

市長黃偉哲表示，台南是歷史悠久的開台首府觀光景點豐富，停車熱區受道路空間侷限，可增加的路邊停車格位有限，加上私人車輛持續增加，如何在時間上進一步提高周轉率來增加停車供給，一直是任內重要任務，運用智慧交通管理也是台南市政府宜居城市政策重點發展面向。

市長黃偉哲指出，第1期智慧路邊停車服務成效廣受市民肯定與支持，更獲得財政部第18屆金擘獎政府機關特優獎殊榮，市府團隊接續推動「第2期智慧路邊停車BOT案」，除規劃於台南市政中心、高鐵台南站與新興重劃區再建置2000席智慧停車格位外，第2代的智慧停車柱更結合電動車充電、環境監測與資訊看板等升級服務，讓市民體驗智慧停車升級後帶來的高效智慧城市應用，享受「更方便、更即時、更體貼、更全面」的智慧交通環境。

交通局局長王銘德表示，「智慧路邊停車計費系統」自2019年4月啟用後，讓台南市建有智慧停車柱的路段，平均周轉率成長了22.6％，透過連續3年上千份滿意度調查發現，市民對智慧停車柱的繳費多元、方便、節省時間、停車資訊透明、無紙開單環保、即時格位資訊等服務高達90％的滿意正面評價，顯見「智慧停車計費系統」是受民眾支持的優良政策。

交通局長王銘德指出，為了持續並擴大「智慧停車」服務範圍，市府接續推動「第二期智慧停車BOT案」，為讓「智慧停車計費系統」更智慧化、人性化與生活化，藉由1期的經驗累績，同時因應電動車輛的增加迅速與衍生的充電需求，宏碁智通公司於第2期首創「智慧充電停車柱」，在不影響非電車的停車權益下，目前台南市已提供14席（安平區府前路外停車場、北區公園南路、中西區建業街、歸仁停五停車場及停八停車場）「智慧充電」停車格，讓電動車可以在停放車輛的同時滿足充電的需求，未來也將持續尋覓合適位置，擴展服務範圍。

「台南市第2期智慧路邊停車計費系統」預定建置2000席智慧停車格已全數建置完畢，20日起再新啟用第四階段823席(北區公園南路、海安路、臨安路、民德路、開南街、小東路147巷、中西區樹林街、南寧街、永福路、小西門、慶中街、南區大同路、勞工中心、新興東路、水交社路、水交社1街、大林路、新建路、仁德區文華路、安平區國平西路、東區長榮路、府連東路、崇德路、崇仁街、德光街、後甲一路、永康區東橋八街、東橋十二街及中山南路等路段)，與前階段總計完成建置2026席「智慧停車格」，未來將持續盤點合適區位建置「智慧停車格」，期能持續推廣完整的智慧路邊停車服務，讓民眾享受更滿意的停車體驗。