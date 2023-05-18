快訊／台南日式料理店鍋爐爆炸　2員工跳樓逃生...受傷送醫

記者林悅／台南報導

台南市中西區忠義路二段1家日式料理店，18日下午3時24分許傳出鍋爐爆炸，台南市消防局119據報，出動大批消防人車前往搶救，有2名員工從2樓跳樓逃生，致擦傷但意識清楚，由救護車送醫，火勢約30分鐘撲滅，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市中西區忠義路二段1家日式料理店，18日下午傳出鍋爐爆炸，冒出大量濃煙，消防人員全力搶救。（圖／記者林悅翻攝）

台南市消防局119勤務中心於18日下午3時24分據報，中西區忠義路二段1家日式料理店發生氣爆火警，119馬上出動中正、公園、南門、和緯、安平、德興、東門、永華等消防分隊及德興中隊、第七大隊各式消防車近25部車 45人前往搶救。

消防人員到場發現火場已冒出大量濃煙，馬上接駁水帶射水搶救，初步了解火警發生時適逢中午休息時段，員工於2樓休息時，聽聞有鍋爐爆炸聲響立即報警處理。初步有員工2名自3樓爬下至2樓跳樓逃生，致身體擦傷，由消防局以救護車送成大醫院就醫，傷者意識清楚。

台南市警二分局據報，派員在火警現場忠義路（民權路至成功路）、中成路（該店後門處）等道路兩側由員警實施封閉指揮車輛改道，以利救災車輛通行，火勢約在3時58分許撲滅，並進行殘火處理及排煙作業，初步勘查疑1樓後方廚房起火，目前真正起火原因及相關財物損失由消防局調查中。