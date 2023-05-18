台南勞雇安心再升級　事前評估更貼心

▲「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭，全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南黃市長偉哲表示，為讓移工可以安心在台南工作、同時提升被看護人照護品質，持續推行「勞雇安心計畫」，本計畫自2018年試辦至今已邁入第6年，由專業護理師、翻譯直接到宅提供服務，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。

勞工局長王鑫基表示，今年的服務不同以往，會由專業人員先至雇主處進行事前評估，了解被看護人疾病史、身體狀況，外籍看護工語文、照護職能，家屬申請原因、所需服務項目等，以提供更適切、貼心的服務。本計畫由專業護理人員、翻譯人員到宅服務，提升移工照護技巧並提供多面向溝通，協助消弭雇主、移工、被看護人三方因文化、溝通及對疾病不瞭解所衍伸的誤會，透過專業技巧指導，也可預防家庭看護工職業傷害，並給被看護人更好的照護品質。

社團法人台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧表示：「勞雇安心計畫」計畫非常適合新入境、或新承接來的外籍家庭看護工，以及被照顧者狀況突然改變的家庭，針對每個家庭遇到的不同難題，專業團隊主動與家庭討論照顧計畫，連結長照可用資源，減輕照顧負擔。另外自2023年1月1日起勞動部開放聘僱外籍看護工短期替代照顧服務實施計畫，雇主聘用外籍家庭看護工每年也可使用短照服務，讓有需求的家庭有人力替代照顧，也讓移工假日放假充電，團隊在服務時也將一併提供相關資訊。



王鑫基局長補充表示，本計畫只要外籍看護工許可工作地或實際居住於台南市皆可報名，且全程免費，相關資訊可電洽社團法人台灣萬人社福協會曾先生，電話06-2570119或本局張小姐，電話06-2951052，歡迎民眾踴躍報名參加。