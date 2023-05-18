　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞雇安心再升級　事前評估更貼心

▲「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭，全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭，全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南黃市長偉哲表示，為讓移工可以安心在台南工作、同時提升被看護人照護品質，持續推行「勞雇安心計畫」，本計畫自2018年試辦至今已邁入第6年，由專業護理師、翻譯直接到宅提供服務，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。

勞工局長王鑫基表示，今年的服務不同以往，會由專業人員先至雇主處進行事前評估，了解被看護人疾病史、身體狀況，外籍看護工語文、照護職能，家屬申請原因、所需服務項目等，以提供更適切、貼心的服務。本計畫由專業護理人員、翻譯人員到宅服務，提升移工照護技巧並提供多面向溝通，協助消弭雇主、移工、被看護人三方因文化、溝通及對疾病不瞭解所衍伸的誤會，透過專業技巧指導，也可預防家庭看護工職業傷害，並給被看護人更好的照護品質。

▲「勞雇安心計畫」，今年委託社團法人台灣萬人社福協會辦理，預計服務100個家庭，全程免費，歡迎家中聘有外籍看護工的家庭，踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧表示：「勞雇安心計畫」計畫非常適合新入境、或新承接來的外籍家庭看護工，以及被照顧者狀況突然改變的家庭，針對每個家庭遇到的不同難題，專業團隊主動與家庭討論照顧計畫，連結長照可用資源，減輕照顧負擔。另外自2023年1月1日起勞動部開放聘僱外籍看護工短期替代照顧服務實施計畫，雇主聘用外籍家庭看護工每年也可使用短照服務，讓有需求的家庭有人力替代照顧，也讓移工假日放假充電，團隊在服務時也將一併提供相關資訊。

王鑫基局長補充表示，本計畫只要外籍看護工許可工作地或實際居住於台南市皆可報名，且全程免費，相關資訊可電洽社團法人台灣萬人社福協會曾先生，電話06-2570119或本局張小姐，電話06-2951052，歡迎民眾踴躍報名參加。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
家屬打開遺書冷言「幼稚，寫給誰看？」　他看見死者離開原因
林園廠外洩丙烯5000噸　中油說話了
快訊／國道3號翻覆車禍　駕駛「無呼吸心跳」
快訊／高雄鳳山95盞路燈停電　議員：每逢天熱就不亮
全台最有錢YTR怒了！　開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警
醫示警1現象：快把口罩戴回來
梅雨何時來？　專家看到「有颱風破壞」可能空梅
獨／亞航故障「送客住漢來＋包三餐」　網酸：廉航比精品航空大氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞雇安心再升級　事前評估更貼心

彩虹築起世界橋梁！新北酷兒國際青年攝影賽　推多元性別友善

宣導正確勤洗手防腸病毒　謝國樑籲落實「洗手五時機」

把關市民行的安全　桃園議員魏筠要求市府加設行人庇護島

桃園航空城地上物賠償　市議員游吾和：應依物價指數公告調整

查緝噪音改裝車！桃園6月起實施「靜桃計畫大執法專案」

勞動力發展桃竹苗分署多元就業開發方案　增加當地就業機會

台南百大路口安全行動啟動　年底前100處路口改善

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

親情是治療最強力量！　玉醫59住民搭車赴台中懇親

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

台南勞雇安心再升級　事前評估更貼心

彩虹築起世界橋梁！新北酷兒國際青年攝影賽　推多元性別友善

宣導正確勤洗手防腸病毒　謝國樑籲落實「洗手五時機」

把關市民行的安全　桃園議員魏筠要求市府加設行人庇護島

桃園航空城地上物賠償　市議員游吾和：應依物價指數公告調整

查緝噪音改裝車！桃園6月起實施「靜桃計畫大執法專案」

勞動力發展桃竹苗分署多元就業開發方案　增加當地就業機會

台南百大路口安全行動啟動　年底前100處路口改善

《島嶼食紀》上菜　水保局帶你品嚐全台36道家鄉味

親情是治療最強力量！　玉醫59住民搭車赴台中懇親

「楊晉豪的保送更重要！」林泓育：整個氣場不一樣

「蠻牛」傳奇將落幕！納達爾宣布明年是最後一年

G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

極簡控愛牌Jil Sander賣咖啡！京都全白色系限時「書報亭」必朝聖

家屬打開遺書冷言「幼稚、寫給誰看？」　他看見死者離開原因

嬰兒鼻塞哭鬧難眠！醫點出「吸鼻器」使用時機：出現2症狀需停用

阿翔6歲女被同學姐批「長得很醜」　真實想法讓媽超欣慰

藍寅倫歸隊沒多久又被砸　曾總回報傷況

「塑膠襯墊、泡殼」納為應回收廢棄物！估影響5000家業者

台南機車巷內失控「撞進幼兒園」　騎士重創送醫

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

地方熱門新聞

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

中福鎘污染地復耕無望　張桂綿籲土地活化

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

光天化日偷神明香油錢

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

台南安南區大排藍眼淚不美麗

台南救災後勤補給聯盟合作機制發表

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

新住民婦獨撐家計　移民署跨機關協助度難關

台南特警聞出香水異味揪出毒品慣犯

台東白牌車賺150元　罰10萬元扣牌扣照罰很大

永康警頒發「黑關公」獎勵績優人員

更多熱門

相關新聞

即／台南北區賢北街疑瓦斯外洩　虛驚一場

即／台南北區賢北街疑瓦斯外洩　虛驚一場

台南市北區賢北街195巷內，18日下午4時38分許據報傳出有瓦斯外洩情況，台南市消防局馬上出動和緯、安平、永華等消防分隊前往，並通知瓦斯公司派員會同查處，消防人員到場雖有異味但不明顯，因報案人指稱附近有人施工，懷疑是不是挖斷瓦斯管造成外洩，消防人員仔細勘查，並無明顯可疑，經瓦斯公司人員到場，以氣體分析儀檢測，並沒有瓦斯外洩情事，消防人員為求慎重，親自向瓦斯公司人員借儀器測試，確定並無瓦斯外洩情事，消防人員才收隊結束這場虛驚。

台南百大路口安全行動啟動

台南百大路口安全行動啟動

日式料理店鍋爐爆炸　2人跳樓逃生受傷

日式料理店鍋爐爆炸　2人跳樓逃生受傷

執法能量大升級　新造600噸級巡防艦抵花蓮

執法能量大升級　新造600噸級巡防艦抵花蓮

台南新市路口2車相撞1側翻　2人送醫

台南新市路口2車相撞1側翻　2人送醫

關鍵字：

台南勞雇安心升級評估貼心

讀者迴響

熱門新聞

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

鋒面已到家門口！今越晚雨越大

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面