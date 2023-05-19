啦啦隊女神見運將1舉動「眼神死」！　收工秒解放PO比基尼辣照

▲Yuri趕時間搭計程車，無奈司機還聽錯路。（圖／翻攝自Yuri IG）



記者崔子柔／綜合報導

「樂天女孩」成員陳怡叡（Yuri）有「地表最正啦啦隊女孩」封號，她昨（18）日搭計程車時，因為沒有和司機溝通清楚，原本要去南港卻被載到新莊，讓她無奈眼神死。

Yuri昨日在IG限時動態指出，她原本買高鐵票在南港站下車，但不小心習慣性在台北站下車，不過時間沒差多少，她上計程車就報了「興中路XX號」，路上她曾想過為什麼路程感覺很遠，但也沒特別開導航來看，結果司機抵達後，說「新莊路到了」。

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▲Yuri發文。（圖／翻攝自Yuri IG）



「我真的會哭出來，這就是我非常偏好UBER的原因」，Yuri只好再從新莊搭計程車到南港，無奈說「你們知道南港車站距離興中路只要一分鐘嗎，我真的只能眼神死了，然後我上班要來不及了」，並配上一張眼神空洞的照片。

▲Yuri分享比基尼照。（圖／翻攝自Yuri IG）



不過Yuri昨晚收工後，又PO出一系列比基尼照寵粉，相片中Yuri是長髮造型，而她目前是中長髮，因此應該是先前庫存的照片，也有粉絲留言表示，「一轉眼已經是一年前」、「差點都忘記了還有這組NFT的照片了」、「開始懷念長髮了嗎」。