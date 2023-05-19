　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

啦啦隊女神見運將1舉動「眼神死」！　收工秒解放PO比基尼辣照

▲▼ 。（圖／翻攝自Yuri IG）

▲Yuri趕時間搭計程車，無奈司機還聽錯路。（圖／翻攝自Yuri IG）

記者崔子柔／綜合報導

「樂天女孩」成員陳怡叡（Yuri）有「地表最正啦啦隊女孩」封號，她昨（18）日搭計程車時，因為沒有和司機溝通清楚，原本要去南港卻被載到新莊，讓她無奈眼神死。

Yuri昨日在IG限時動態指出，她原本買高鐵票在南港站下車，但不小心習慣性在台北站下車，不過時間沒差多少，她上計程車就報了「興中路XX號」，路上她曾想過為什麼路程感覺很遠，但也沒特別開導航來看，結果司機抵達後，說「新莊路到了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Yuri IG）▲▼ 。（圖／翻攝自Yuri IG）

▲Yuri發文。（圖／翻攝自Yuri IG）

「我真的會哭出來，這就是我非常偏好UBER的原因」，Yuri只好再從新莊搭計程車到南港，無奈說「你們知道南港車站距離興中路只要一分鐘嗎，我真的只能眼神死了，然後我上班要來不及了」，並配上一張眼神空洞的照片。

▲▼ 。（圖／翻攝自Yuri IG）

▲Yuri分享比基尼照。（圖／翻攝自Yuri IG）

不過Yuri昨晚收工後，又PO出一系列比基尼照寵粉，相片中Yuri是長髮造型，而她目前是中長髮，因此應該是先前庫存的照片，也有粉絲留言表示，「一轉眼已經是一年前」、「差點都忘記了還有這組NFT的照片了」、「開始懷念長髮了嗎」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日月潭纜車驚見情侶「空中偷吃」　九族文化村傻眼發文
快訊／雷雨攻落「變電箱避雷器」桃園多區停電　高壓斷線到9點
「被塞書包的弟弟」找到了　姊弟3人失聯10年終於能重逢
竹苗炸大雷雨！4縣市大豪雨特報　第三波梅雨鋒面今來襲
雷聲狂炸1小時「叫醒北部人」！閃電照亮天空　網傻：窗戶都在震
快訊／國家警報凌晨響起！竹桃大雷雨狂炸3小時　淹水警戒也發布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雷雨攻落「變電箱避雷器」桃園多區停電　高壓斷線到9點

水淹「新豐地下道」畫面曝！民眾返家如溯溪　夜空閃電如白晝

竹苗炸大雷雨！4縣市大豪雨特報　第三波梅雨鋒面今來襲

台大醫示警：第4波新冠厲害！感染科醫也中鏢　流感夾擊嚴重度增30%

啦啦隊女神見運將1舉動「眼神死」！　收工秒解放PO比基尼辣照

雷聲狂炸1小時「叫醒北部人」！閃電照亮天空　網傻：窗戶都在震

快訊／國家警報凌晨響起！竹桃大雷雨狂炸3小時　淹水警戒也發布

「被塞書包的弟弟」找到了　姊弟3人失聯10年終於能重逢

日月潭纜車驚見情侶「空中偷吃」　九族文化村傻眼發文

玩超商抽抽樂都9折！他曝「暗黑攻略」神破解：永遠處不敗之地

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

性愛片外流再爆「多人榨汁」　官兵裸上身超嗨...八軍團說話了

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

雷雨攻落「變電箱避雷器」桃園多區停電　高壓斷線到9點

水淹「新豐地下道」畫面曝！民眾返家如溯溪　夜空閃電如白晝

竹苗炸大雷雨！4縣市大豪雨特報　第三波梅雨鋒面今來襲

台大醫示警：第4波新冠厲害！感染科醫也中鏢　流感夾擊嚴重度增30%

啦啦隊女神見運將1舉動「眼神死」！　收工秒解放PO比基尼辣照

雷聲狂炸1小時「叫醒北部人」！閃電照亮天空　網傻：窗戶都在震

快訊／國家警報凌晨響起！竹桃大雷雨狂炸3小時　淹水警戒也發布

「被塞書包的弟弟」找到了　姊弟3人失聯10年終於能重逢

日月潭纜車驚見情侶「空中偷吃」　九族文化村傻眼發文

玩超商抽抽樂都9折！他曝「暗黑攻略」神破解：永遠處不敗之地

英國女王國葬帳單出爐　62億元全民買單

大谷這次開轟笑了！關鍵時刻衝出內野安　率天使6比5逆轉勝

油痘肌必備！「抗痘、去粉刺」超強新品盤點　Kiehl’s白泥面膜變潔顏粉

竹北天坑吞特斯拉又偷灌漿「罰18萬」挨轟　楊文科曝原因

閒置運力下降　貨櫃船運價格戰是否即將啟動業界憂心

正牌官方ChatGPT手機版來了！免費無廣告還支援語音輸入

雷雨攻落「變電箱避雷器」桃園多區停電　高壓斷線到9點

曾懷孕8週流產…《大學生》逸歡報喜「我的兔寶寶回來了」性別出爐

新功能可「測額溫」！　谷歌Pixel 8 Pro真機曝光

水淹「新豐地下道」畫面曝！民眾返家如溯溪　夜空閃電如白晝

瀕死麻雀疑遭撞倒地不起　泰男搶救2分鐘撿回一命！

生活熱門新聞

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

即／竹桃大雷雨狂炸3小時　淹水警戒也發布

姐夫偷吃小姨子！「旅館爽死」正宮拒認屍

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

梅雨何時來？專家預估有颱風「可能空梅」

雷聲狂炸1小時「叫醒北部人」！網傻：窗戶都在震

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

咖啡廳停止營業！負責人道歉求放過

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

即／雷雨狂灌！桃園疑變電箱爆炸多地停電

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

幼兒園爆「女師餵藥3幼童」　警方逮人扣證物

家屬翻遺書冷語：幼稚，寫給誰看

官兵裸上身「榨汁」超嗨　八軍團說話了

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

開大牛撞機車「給6千和解」仍被報警！最有錢網紅怒了

女網紅失蹤3周　陳屍路邊「身旁6具屍體」

即／竹桃大雷雨狂炸3小時　淹水警戒也發布

粿粿曝9個月愛女「聽力受損」

女遭性侵當下自衛「殺害男人」遭判6年徒刑

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面