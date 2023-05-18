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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

30歲病友努力復健感動賴清德　「讓有限生命有價值才重要」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席、總統參選人賴清德近來開通個人YouTube頻道，推出「看見，賴清德」系列影片，18日晚間8點將釋出第三集「醫學教我的事」，暢談大學醫學教育如何影響自己做事及從政的態度，其中，一名30多歲的病友每日反復復健，讓他感受到「讓有限的生命更有價值」才重要，而期間針對不同病症解決復健的問題，也影響他的從政態度。

▲▼民主進步黨主席暨總統候選人賴清德今（16）日晚間應邀出席國立政治大學生會及學生議會主辦的「政治進入大學？！青年與主席有約」講座。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德積極經營社群平台。（資料照／民進黨提供）

賴清德在影片中回憶，他台大復健醫學系時期的醫學訓練，啟發了他兩個重要精神，其一是一位30多歲車禍癱瘓的病人令他印象深刻，雖然每日反覆復健，滿身大汗非常辛苦卻不曾放棄，卻讓他感受到「如何讓有限的生命更有價值，這才重要」；另外，復健治療的徒手運動，需要針對不同病症循序漸進去解決問題，這也影響日後他的從政態度，「不可能一件事靠一句話就有結果」。

賴清德說，醫學專業教育有3個重要精神，分別是以專業醫術幫助病人、人權精神不分種族貧富貴賤，以及診斷治療依據客觀數據的邏輯訓練，都對他影響深遠，無論是立委服務時期，每位民眾的陳情忠實記錄，到後續處理追蹤會主動向民眾回報，之後擔任行政院長也要求內閣團隊要做實事，皆秉持臨床面對病人的3個精神：「誠實面對問題、務實擬定對策、踏實解決問題」。

賴清德訪談中也提到，大學時期看了很多小說，期許自己進入社會之後，能像金庸武俠小說的周伯通，「能夠兩手同時做不同事情，而且可以做得很好」，為國家社會有所貢獻。

賴清德總統競選團隊說明，期盼藉由「看見賴清德－醫學教我的事」影片，帶領民眾透過醫學時期的啟發、小故事，不只分享賴清德的人生歷程，也看見他的人生態度。

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