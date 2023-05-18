執法能量大升級！新造600噸級巡防艦抵花蓮　具救難、作戰功能

▲海巡署安平級巡防艦CG607「 吉安艦」，於高雄辦理交船後，駛抵花蓮港。（圖／東部地區機動海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署安平級巡防艦（600 噸級）第6艘-CG607「 吉安艦」，15日於高雄辦理交船典禮後，18日由艦長詹正松領航抵達花蓮港，為迎接捍衛海疆新戰力，艦隊分署東部地區機動海巡隊隊長莊光正特別主持祈福典禮，並安排花蓮海巡隊巡防艇於花蓮港內進行噴水歡迎儀式。

▲花蓮海巡隊巡防艇於花蓮港內進行噴水歡迎儀式。

吉安艦由中信造船股份有限公司承造，蒲福風力耐受級數提升至9級，採用4部MTU高速主機，最快航速高達44節以上，續航力超過2000浬，並增設最大射程達 120米高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。

▲東部地區機動海巡隊擧行祈福典禮。

武器系統方面，配備 1門鎮海火箭彈武器系統、1門（2管）20機砲遙控砲塔，並預留平戰轉換管線等裝備；另外，未來透過「海巡智慧船舶指揮管理糸統」（簡稱 CGIS）可於海上執行任務期間，與陸上勤務指揮中心或其他巡防艦進行視訊通話、多方會議及即時影音等作業。

東部地區機動海巡隊表示：「吉安艦」是本隊新造第二艘 600 頓級巡防艦，後續將安排艦上同仁進行戰系装備及成軍等教育訓練，經教育訓練測考中心評測通過後，投入東部海域護漁及維權任務，守護民眾生命財產安全。提醒民眾，如有發現不法或有任何需要協助之情事，請撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員前往處理。