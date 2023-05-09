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女童人行道上被撞死！台南警方大執法　考慮公布惡劣駕駛照片

▲對3歲女童與媽媽走斑馬線過馬路，卻遭人開車撞死，市長黃偉哲在市政會議上表達哀悼，並要求警局人員嚴格執法，不要再有更多不幸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲對3歲女童與媽媽走斑馬線過馬路，卻遭人開車撞死，市長黃偉哲在市政會議上表達哀悼，並要求警局人員嚴格執法，不要再有更多不幸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5月8日在北區成功路發生孩童行走於行人穿越道上，因車輛未禮讓行人而遭撞擊死亡憾事，台南市警局9日傍晚深表聲明表達遺憾，案件發生後警方積極協助家屬，除了慰問家屬外，並協請醫院盡最大努力救治孩童母親。

市警交通隊副大隊長蔡佳璋指出，為了確保行人用路安全，並建立民眾「車輛應禮讓行人」用路觀念，市警局9日起發布「路口安全大執法」專案1個月，要求各分局針對轄內行人交通流量較大的路口，如學校、市場及觀光景點等人潮聚集處所，並依交通尖峰時段，加派警力執勤，針對車輛未禮讓行人違規強力執法。

此外，市府團隊法制處、交通局與台南市警局等局處，研議評估以地方制度法方式，針對被舉發車輛未禮讓行人多次之高風險駕駛人，朝比照酒駕累犯模式，公布其姓名、照片及違規事實等內容，藉以喚起社會大眾及國人，共同來注重行人友善用路環境之重要性。

▲對3歲女童與媽媽走斑馬線過馬路，卻遭人開車撞死，市長黃偉哲在市政會議上表達哀悼，並要求警局人員嚴格執法，不要再有更多不幸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警交通大隊副大隊長蔡佳璋指出，市警局9日起發布「路口安全大執法」專案1個月，要求各分局加派警力執勤，針對車輛未禮讓行人違規強力執法。

8日台南市區傳出一名駕駛因不遵守禮讓行人之交通規則，導致一對母女一死一重傷之憾事，對此，台南市長黃偉哲在市政會議上表達哀悼，並要求警局同仁嚴格執法，不要再有更多不幸。

黃偉哲表示，儘管警消人員抵達現場後盡力搶救，但小朋友仍在送醫前過世，母親還在病房和死神搏鬥，讓人相當心痛與遺憾，希望醫護同仁能全力搶救媽媽，讓她傷勢能夠穩定，也希望市民朋友一起祝禱，為媽媽集氣，不要再讓這個家庭受到更多不幸。

黃偉哲嚴正表示，肇事者源自於不好的駕駛習慣，疏於注意的肇事責任很明顯，市府立場會強力要求警察同仁嚴格執法，洗脫所謂的「行人地獄」之名。黃偉哲強調，尤其是重點路口，一定全力落實執法，讓駕駛人維持良好的駕駛習慣，也讓行人平安回家。

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